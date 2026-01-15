Asia Network thay đổi cách tiếp cận thị trường giải trí trực tuyến

Nền tảng Asia Network tiếp cận mới dựa trên nội dung độc quyền, đa nền tảng và cá nhân hóa trải nghiệm thông qua công nghệ AI.

Trước đây, khi công nghệ số chưa bùng nổ mạnh mẽ, các chương trình trực tuyến thường có nội dung phát hành lặp lại theo khuôn mẫu, thiếu tính sáng tạo và khó kiểm soát chất lượng do tính chất đại trà. Theo đại diện Asia Network, ở giai đoạn đó, các nền tảng phân phối vẫn chưa chú trọng đến trải nghiệm người dùng mà đặt nặng vấn đề lợi nhuận đầu tư. "Điều này vô hình trung khiến khán giả rơi vào trạng thái mơ hồ, khó hình thành thói quen giải trí có chọn lọc. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên kinh tế số, sự bảo thủ này có thể khiến các doanh nghiệp truyền thông bị tụt lại phía sau khi hành vi người dùng thay đổi nhanh chóng", vị đại diện cho biết.

Asia Network định hướng cách tiếp cận mới dựa trên nội dung độc quyền, đa nền tảng và cá nhân hóa trải nghiệm thông qua AI. Ảnh: Asia Network

Nhận diện rõ thách thức này, Asia Network định hình lại cách tiếp cận trong lĩnh vực giải trí trực tuyến với mục tiêu đưa khán giả trở thành trọng tâm của mọi dịch vụ. Đại diện đơn vị này cho biết, trong năm nay, chiến lược phát triển sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: nội dung độc quyền, đa nền tảng và cá nhân hóa trải nghiệm. Đây được xem là nỗ lực nhằm thiết lập một mối quan hệ "win-win" (đôi bên cùng có lợi), nơi lợi ích của người xem không chỉ dừng lại ở việc giải trí đơn thuần, còn là sự tôn trọng quyền riêng tư và cảm xúc cá nhân.

Thế mạnh cốt lõi của Asia Network nằm ở việc phát hành và phân phối các chương trình giải trí chất lượng cao, đặc biệt là mảng phim Hoa Ngữ có bản quyền tại Việt Nam. Nổi bật là Hậu cung Chân Hoàn truyện - thể loại phim cung đấu tái hiện chân thực về những cuộc tranh giành sủng ái chốn hậu cung. Ngoài ra còn có Mị Nguyệt Truyện, bộ phim phá vỡ kỷ lục người xem 2015. Mị Nguyệt truyện không chỉ là bộ phim cung đấu thông thường dưới triều đại nhà Tần, còn là khúc ca nữ cường được kể bằng diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi.

Bằng cách tập trung vào nội dung độc quyền, đơn vị này kỳ vọng sẽ tăng tỷ lệ trung thành của người dùng, đồng thời xây dựng thói quen giải trí văn minh. Việc mua bản quyền chính thống không chỉ giúp nội dung được điều chỉnh phù hợp với văn hóa bản địa, còn góp phần đẩy lùi tình trạng "xem lậu" trên các nền tảng không chính thống. "Đây là bước đi quan trọng để bảo vệ quyền lợi khán giả và nâng tầm vị thế của nền tảng trên thị trường", đại diện đơn vị nói.

Bên cạnh yếu tố nội dung, yếu tố đa nền tảng cũng được đơn vị chú trọng để tối ưu hóa khả năng tiếp cận. Thay vì bó buộc người dùng trong một không gian nhất định, Asia Network phân phối nội dung trên dải hệ sinh thái rộng từ Website, TikTok, Facebook đến YouTube. Nhờ đó khán giả có thể thỏa mãn đam mê giải trí mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị thông minh mà không gặp rào cản về mặt kỹ thuật hay nền tảng.

Điểm nhấn trong chiến lược mới là việc đề cao chủ nghĩa cá nhân thông qua tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tại thị trường Việt Nam, cá nhân hóa trong giải trí trực tuyến vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ. Asia Network ứng dụng AI để ghi nhớ tính cách, hành vi và sở thích của từng người dùng, từ đó tạo ra các hồ sơ chi tiết sau mỗi lần truy cập. Hệ thống sẽ tự động đề xuất những nội dung phù hợp nhất với tâm trạng và mong muốn của từng cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin tuyệt đối.

Mị Nguyệt truyện - bộ phim phá vỡ kỷ lục người xem 2015 trên nền tảng Asia Network. Ảnh: Asia Network

Việc định hình cách tiếp cận mới này được giới chuyên môn đánh giá là bước ngoặt tiến bộ, thay đổi tư duy từ "cung cấp cái doanh nghiệp có" sang "cung cấp cái khán giả cần". Asia Network kỳ vọng mang đến những sản phẩm giải trí chất lượng và kiến tạo một môi trường số nơi trải nghiệm của khán giả được ưu tiên hàng đầu. "Sự đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt này là chìa khóa để doanh nghiệp khẳng định vị thế trong kỷ nguyên giải trí số đầy biến động", đại diện Asia Network khẳng định.

(Nguồn: Asia Network)