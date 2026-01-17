Arteta: 'Sự ổn định có thể đưa Arsenal tới mùa giải đặc biệt'

AnhHLV Mikel Arteta tin phong độ ổn định trong suốt mùa giải là nền tảng để Arsenal tin tưởng vào khả năng chinh phục danh hiệu, khi đội bóng đang còn nguyên cơ hội trên cả 4 đấu trường.

Arsenal đã về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp và chưa giành danh hiệu lớn nào kể từ Cup FA năm 2020. Tuy nhiên, mùa này họ đang cạnh tranh trên 4 mặt trận. Đội bóng thành London dẫn đầu cả ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, vừa đánh bại Chelsea 3-2 trong trận lượt đi bán kết Cup Liên đoàn và gặp Wigan tại vòng bốn Cup FA ngày 14/2.

Trong họp báo trước trận gặp Nottingham Forest ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, Arteta được hỏi liệu có cảm nhận Arsenal đang tiến gần tới một mùa giải đặc biệt, thậm chí mang tính lịch sử hay không. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp rằng niềm tin được xây dựng từ những màn trình diễn ổn định.

"Chúng tôi đang tạo ra đà tiến rất tốt. Niềm tin đến từ màn trình diễn và mức độ ổn định mà toàn đội đã thể hiện trong 32 trận đã qua của mùa giải", ông nói. "Những gì chúng tôi làm được trước Chelsea tại Stamford Bridge vừa rồi càng củng cố niềm tin rằng đội bóng có đủ khả năng. Nhưng thực tế là bạn phải thể hiện điều đó ở mọi trận đấu. Mùa giải vẫn còn rất dài, và điều quan trọng là chúng tôi vẫn đang hiện diện ở cả 4 đấu trường".

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 17/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Arteta cũng cho biết các cầu thủ phản ứng tích cực trước sự cạnh tranh vị trí ngày càng lớn trong đội hình được tăng cường chiều sâu. Viktor Gyokeres chưa chắc suất đá chính, khi cả Gabriel Jesus và Kai Havertz đã bình phục chấn thương, còn tân binh 90 triệu USD Eberechi Eze dự bị 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

"Đây là điều chúng tôi đã nói từ đầu mùa. Nếu muốn có cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh, chúng tôi phải ở trong tình trạng như vậy", Arteta nói, nhấn mạnh những CLB từng thống trị giải đấu như Man City hay Liverpool đều sở hữu lực lượng dày dặn. "Không đội bóng nào trong 10-15 năm qua làm được điều đó chỉ với 14 hay 15 cầu thủ. Muốn thành công, chúng tôi phải sẵn sàng và coi đó là điều tự nhiên".

Arsenal sẽ ra sân vài giờ sau khi Man City đấu derby với Man Utd. Arteta cho biết không kỳ vọng Man City sảy chân, mà chỉ tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát. "Nếu các trận đấu diễn ra sớm và có thể xem, bạn sẽ xem, nếu đá muộn hơn thì cũng vậy, không có gì thay đổi", ông nói. "Điều quan trọng duy nhất là chuẩn bị cho một trận đấu cực kỳ khó khăn. Nhiệm vụ của đội là phải thắng".

HLV 43 tuổi cảnh báo Arsenal không dễ hoàn thành mục tiêu này, khi Nottingham Forest đang đứng thứ 17 và "khát điểm" cho cuộc đua trụ hạng.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)