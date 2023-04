Arteta muốn phá dớp không thắng tại Anfield

AnhTrước đại chiến ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal phải dũng cảm và đạt phong độ cao nhất để phá dớp không thắng trên sân Liverpool sau 10 năm.

Trong 10 lần gần nhất hành quân tới sân Anfield tại Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ thắng một trận, hòa hai và thua tới bảy. Mùa này, bất chấp phong độ không ổn định và hiện đứng thứ tám, Liverpool luôn thi đấu tốt trước khán giả nhà khi chỉ thua một trận, là thất bại 1-2 trước Leeds ở vòng 14 ngày 29/10.

Tuy nhiên, Arteta cho biết các học trò tràn đầy nhiệt huyết và tự tin trước thách thức, đồng thời xem đây là "cơ hội lớn" để Arsenal giành ba điểm tại Anfield.

"Mùa này, chúng tôi đến làm khách ở một vài sân mà đội không thắng trong 17, 18, 22 năm, và phá dớp", HLV Tây Ban Nha nói trong buổi họp báo trước trận. "Vì vậy, tôi tin Arsenal có thể thắng tại Anfield. Chúng tôi thực sự cần nắm lấy khoảnh khắc này và tiến lên. Đó là điều thúc đẩy toàn đội trong vài ngày qua".

Arteta chỉ đạo cầu thủ Arsenal trên sân tập ngày 8/4. Ảnh: arsenal.com

Năm 2020, Arsenal từng thắng trên sân Liverpool ở vòng bốn Cup Liên đoàn Anh. Khi đó, "Pháo thủ" cầm chân Liverpool 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức rồi thắng 5-4 trong loạt luân lưu. Mohamed Elneny là người đá hỏng bên phía Arsenal, trong khi Liverpool có hai cầu thủ thực hiện không thành công là Harry Wilson và Divock Origi.

Tuy nhiên, lần gần nhất Arsenal thắng trên sân Anfield tại Ngoại hạng Anh diễn ra cách đây hơn một thập kỷ. Vào đầu mùa 2012-2013, "Pháo thủ" hạ Liverpool 2-0 nhờ công Santi Cazorla và Lukas Podolski. Arteta cũng đá chính hôm đó và hiểu rõ chiến thắng trên sân Liverpool sẽ tiếp thêm động lực thế nào cho các học trò trong chặng cuối cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Ông nói: "Cảm giác thật tuyệt vì trước trận đó, Arsenal không thắng trên sân Liverpool qua nhiều năm. Tôi có một số kỷ niệm đẹp trên sân vận động đáng kinh ngạc này, và đây là trải nghiệm độc đáo cho bất kỳ cầu thủ hay HLV nào".

Mùa trước, Arsenal đứt mạch sáu trận bất bại bằng trận thua 0-4 tại Anfield và Arteta nhấn mạnh toàn đội đã rút ra được bài học từ màn trình diễn đó. "Chúng tôi biết mình phải cố gắng hết sức và đạt phong độ cao nhất nếu muốn thắng, và chắc chắn phải thi đấu tốt hơn năm ngoái. Hiệp hai trận đó, chúng tôi lộ nhiều khoảng trống cho Liverpool thoải mái khai thác", HLV 41 tuổi phân tích.

Theo Arteta, Arsenal và nhiều CLB khác gặp khó tại Anfield bởi Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, HLV hàng đầu còn người hâm mộ luôn tạo bầu không khí đáng kinh ngạc trên khán đài. Nhưn HLV Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng "lịch sử sẽ không định trước tương lai" và trận đấu tới có hoàn cảnh khác với những mùa vừa rồi. "Đầu tiên, đây là tập thể khác. Chúng tôi có vị thế khác và những gì tôi thấy là sự nhiệt tình, tích cực và điều mà bạn cần phải có: can đảm. Can đảm thi đấu, can đảm áp đặt bản thân vào trận đấu và chiếm ưu thế. Vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành tập thể đó", Arteta bày tỏ.

Arsenal toàn thua trong sáu lần làm khách gần nhất tại Anfield ở Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số 4-22. Vì thế, Arteta rất vui với sự góp mặt của Leandro Trossard - tiền đạo tân binh lập hat-trick giúp Brighton hòa 3-3 trên sân Liverpool hồi đầu mùa. Ông nói: "Thật tuyệt khi có một cầu thủ đã trải qua điều gì đó thực sự tốt đẹp và tích cực tại sân đấu này. Đó là những gì chúng tôi cần, những cầu thủ có nhiều niềm tin trên sân để giúp Arsenal tới Anfield và chiến thắng".

Hồng Duy