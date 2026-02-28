Arteta không nghĩ nhiều về giấc mơ ăn bốn của Arsenal

AnhSau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, HLV Mikel Arteta khẳng định chưa nghĩ đến kịch bản giành cú ăn bốn, dù Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và có cơ hội tiến sâu ở châu Âu.

Theo kết quả bốc thăm, Arsenal sẽ chạm trán Leverkusen ở vòng 1/8. Nếu vượt qua đại diện Đức, thầy trò Arteta có thể gặp Bodo/Glimt hoặc Sporting tại tứ kết.

Hiện Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở cả 4 đấu trường. Đội bóng thành London đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Mansfield Town ở vòng năm Cup FA ngày 7/3 rồi đại chiến Man City ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 27/2. Ảnh: Arsenal FC

Trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea ở vòng 28 Ngoại hạng Anh, Arteta hào hứng với hành trình phía trước, nhưng nhấn mạnh toàn đội cần tập trung cho từng trận đấu thay vì mơ xa. "Cách đội bóng duy trì phong độ ổn định mang lại nhiều hy vọng và suy nghĩ tích cực", ông nói. "Nhưng chúng tôi chỉ có thể tập trung vào hiện tại. Toàn bộ năng lượng sẽ dành cho trận đấu tiếp theo".

Khi được hỏi liệu có nghĩ đến khả năng giành cú ăn bốn hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận: "Không nhiều. Tôi không tập trung vào kết quả cuối cùng, mà vào những gì chúng tôi cần làm để duy trì quỹ đạo phát triển hiện tại. Có đội nào giành cú ăn bốn chưa? Chính điều đó cho thấy nó khó thế nào. Hãy đi từng trận và cố gắng có mặt ở giai đoạn cuối của mọi giải đấu, rồi xem điều gì xảy ra".

Những lời bàn về "ăn bốn" xuất hiện sau khi Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Trước đó, họ gây thất vọng khi hòa CLB bét bảng Wolves 2-2 và Brentford 1-1. Arteta cho biết ông đang học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong giai đoạn nước rút. "Nếu ngày nào cũng lên xuống theo kết quả, bạn sẽ phát điên. Bạn không thể đạt trạng thái tốt nhất như vậy. Tôi cố gắng giữ sự ổn định, luôn nhìn mọi thứ trong bối cảnh rộng hơn và duy trì sự tích cực", HLV 43 tuổi bày tỏ.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 và nhánh đấu Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, cựu danh thủ Martin Keown nhận định Arsenal đang dần trở thành một trong những "ông lớn" tại đấu trường châu Âu. Sau 6 năm vắng bóng, đội bóng thành London đã trở lại Champions League ba mùa gần đây và liên tiếp tiến sâu. "Arsenal đang rất đáng gờm ở châu Âu. Hai mùa gần nhất là tứ kết và bán kết, hy vọng năm nay họ có thể tiến thêm một bước", Keown nói.

Dù vậy, cựu hậu vệ người Anh cũng cảnh báo đội bóng cũ không được phép xem nhẹ Leverkusen. Đại diện Bundesliga gây ấn tượng khi thắng 2-0 trên sân Man City ở vòng bảng và vượt qua Olympiacos với tổng tỷ số 2-0 ở vòng play-off. "Tôi nghĩ đây sẽ là cặp đấu khó khăn. Leverkusen từng chơi tốt trước các đội bóng Anh và có những chiến thắng trên sân khách. Arsenal đang có phong độ cao, nhưng họ sẽ không được phép chủ quan", Keown nhận định.

Theo nhánh đấu, nếu đi tiếp Arsenal có thể chạm trán một trong các đối thủ mạnh như Barca, Atletico Madrid, Newcastle hoặc Tottenham ở bán kết. "Bạn có thể mơ về trận chung kết, nhưng phải tiến từng bước. Nhìn vào danh sách các đội còn lại, thử thách ở khắp nơi. Vì thế, hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo", Keown kết luận.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)