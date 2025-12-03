Arteta: 'Đội hình Arsenal mùa này đáng tin cậy hơn'

AnhBất chấp tình hình chấn thương, HLV Mikel Arteta tự tin Arsenal hiện tại sở hữu đội hình đủ chiều sâu để vượt qua các thử thách về nhân sự.

Kai Havertz từng là tiền đạo số một của Arsenal, nhưng nghỉ thi đấu từ tháng 8. Dù được dự đoán có thể trở lại đầu tháng 11, người Đức khả năng cao sẽ nghỉ thêm vài tuần do quá trình hồi phục không đạt tiến triển như kỳ vọng.

Việc Havertz tiếp tục ngồi ngoài khiến Arteta đứng trước bài toán nhân sự trong trận gặp Brentford ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Ông cân nhắc tiếp tục đẩy Mikel Merino - người ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Chelsea cuối tuần qua - lên trung phong, hoặc trao cơ hội cho Viktor Gyokeres vừa bình phục chấn thương cơ. Gabriel Jesus cũng có thể góp mặt, sau khi nghỉ thi đấu 11 tháng dưỡng thương.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận Arsenal hòa Chelsea 1-1 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: PA Wire

Không chỉ hàng công, Arsenal còn đối mặt bài toán ở hàng thủ khi hai trung vệ tốt nhất William Saliba và Gabriel Magalhaes tiếp tục vắng mặt. Các tân binh Cristhian Mosquera và Piero Hincapie nhiều khả năng lại đá chính ở trung tâm hàng thủ, dù mắc nhiều sai sót trong trận đấu gần nhất với Chelsea.

Dù vậy, Arteta tin Arsenal có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự này, sau khoản đầu tư hơn 300 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. "Pháo thủ" mang về 8 tân binh ở mọi tuyến, gồm thủ môn Kepa Arrizabalaga, các hậu vệ Mosquera, Hincapie, các tiền vệ Martin Zubimendi, Christian Norgaard cùng những cầu thủ tấn công Eberechi Eze, Noni Madueke và Gyokeres.

Nhờ đó, Arteta tự tin rằng ông đang có ít nhất hai lựa chọn chất lượng ở từng vị trí. Điều này hoàn toàn khác so với những mùa trước, khi Arsenal luôn khởi đầu hứng khởi nhưng hụt hơi ở giai đoạn quyết định vì vấn đề thiếu hụt nhân sự. "Đội hình mùa này đáng tin cậy hơn nhiều", HLV 43 tuổi nói ngày 2/12 trong buổi họp báo trước trận gặp Brentford. "Chúng tôi học từ quá khứ, buộc phải chuẩn bị các cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí nếu muốn cạnh tranh ở cấp độ này".

Chiều sâu đội hình của Arsenal mùa 2025-2026, cho thấy mỗi vị trí đều có ít nhất một sự thay thế chất lượng.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp lửa trong trận đấu với Brentford - trận thứ tư của Arsenal trong 10 ngày sau đợt tập trung đội tuyển. "Đây là cơ hội để toàn đội và người hâm mộ cùng nhau đẩy năng lượng lên cao nhất. 19h30 thứ Tư, tất cả hãy sẵn sàng như những con thú để chiến thắng".

Về đối thủ, Arteta đánh giá Brentford - đội đang đứng thứ 10 - luôn mang đến thách thức về thể lực và bóng bổng. "Cường độ của Ngoại hạng Anh là phi thường. Brentford có nhiều mối đe dọa và bạn phải kiểm soát nếu muốn thắng", ông bày tỏ. "Không có đội nào ở Ngoại hạng Anh không muốn ghi bàn từ các pha cố định. Tất cả đều ghi bàn và cũng đều có thể thủng lưới từ những tình huống như vậy".

Hồng Duy (theo The Guardian, Arsenal.com)