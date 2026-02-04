Arteta: 'Chung kết Cup Liên đoàn là liều vitamin tốt nhất cho Arsenal'

AnhTheo HLV Mikel Arteta, vào chung kết Cup Liên đoàn mang ý nghĩa tinh thần lớn, tiếp thêm năng lượng cho Arsenal trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

"Chúng tôi chỉ còn cách danh hiệu một trận đấu", Arteta nói sau khi thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn. "Đây là liều vitamin tốt nhất mà toàn đội có thể nạp vào cơ thể, nhất là khi phải thi đấu ba ngày một trận. Những nỗ lực để đạt được khoảnh khắc này và được trải qua nó cùng nhau thực sự rất đặc biệt".

HLV Mikel Arteta và ban huấn luyện ăn mừng trong trận Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: Shutterstock

Trên sân Emirates tối 3/2, Chelsea ra sân với hệ thống 5 hậu vệ thiên về phòng ngự, thi đấu thận trọng và chỉ tung những ngôi sao tấn công Cole Palmer, Estevao vào sân từ phút 60. Arsenal, với lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi, cũng không mạo hiểm dâng cao tấn công, khiến trận đấu trôi đi mà không có cơ hội thực sự rõ ràng nào trong suốt 90 phút chính thức.

Khác biệt chỉ đến ở phút bù giờ thứ bảy, khi Declan Rice thoát xuống bên trái rồi chuyền vào trung lộ để Kai Havertz đối mặt. Tiền đạo người Đức vượt qua thủ thành Robert Sanchez rồi dứt điểm bằng chân phải vào lưới trống, giúp Arsenal thắng 1-0 và vào chung kết với tổng tỷ số 4-2.

Arteta cho biết Arsenal đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản chiến thuật khác nhau, khi Chelsea liên tục thay đổi cách tiếp cận. "Ngay từ đầu, họ thay đổi hệ thống và chơi theo cách khác", ông nói. "Tôi biết Chelsea có thể điều chỉnh sau 45 phút, hoặc ở phút 60 hay 70, vì vậy Arsenal phải linh hoạt, sử dụng cầu thủ từ ghế dự bị và các điều chỉnh chiến thuật một cách thông minh".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, trận đấu được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. "Chúng tôi gần như không để đối thủ tạo ra cơ hội rõ ràng", ông nói tiếp. "Arsenal chỉ có khoảng ba hoặc bốn cơ hội, trong đó có hai tình huống thực sự nguy hiểm trước khi ghi bàn. Trước một đội bóng mạnh, được tổ chức tốt và thi đấu rất quyết liệt, ranh giới thắng thua là rất mong manh. Cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua".

Arsenal sẽ chạm trán Man City hoặc Newcastle ở chung kết diễn ra trên sân Wembley ngày 22/3. Lần đầu tiên "Pháo thủ" vào chung kết Cup Liên đoàn kể từ mùa giải 2017-2018, khi họ thất bại 0-3 trước Man City. Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal góp mặt trong trận chung kết một giải đấu kể từ Cup FA 2020, nơi họ thắng Chelsea 2-1 và đoạt danh hiệu lớn duy nhất dưới thời Arteta.

Dù vậy, Arteta nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại niềm vui để tiếp tục cho cuộc đua Ngoại hạng Anh. Ngày 7/2, Arsenal tiếp tục đá sân nhà gặp Sunderland ở vòng 25.

"Chiến thắng giúp ích trên mọi phương diện: sự tự tin, năng lượng, tinh thần", HLV 43 tuổi nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ cho trận chung kết, nhưng trước mắt là một trận đấu rất quan trọng chỉ sau ba ngày nữa. Arsenal đang cạnh tranh trên mọi mặt trận và đó là vị thế mà chúng tôi muốn duy trì".

Kai Havertz chỉ vào huy hiệu Arsenal sau khi ghi bàn. Ảnh: Arsenal FC

Người ghi bàn duy nhất của trận đấu, Kai Havertz, mừng trước đội bóng cũ bằng cách chỉ tay vào huy hiệu Arsenal. Tiền đạo người Đức trải qua một năm khó khăn vì các chấn thương gân kheo và đầu gối. Arteta cho biết toàn đội đều vui mừng cho Havertz, bởi những nỗ lực và thái độ chuyên nghiệp của anh trong suốt thời gian qua.

Trong khi đó, Eberechi Eze bày tỏ niềm tự hào khi cùng Arsenal góp mặt tại Wembley. Anh nói: "Đây là CLB của tôi và từ khi còn nhỏ, đó đã là giấc mơ. Được giành chiến thắng và chinh phục danh hiệu cùng Arsenal có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi có sự tự tin và chất lượng đội hình để tiếp tục tiến lên".

Tháng 5/2025, Eze từng ghi bàn quyết định giúp Crystal Palace thắng Man City 1-0 trong trận chung kết Cup FA. Trở lại sân đấu được xem là "ngôi nhà của bóng đá", tiền vệ 27 tuổi cho biết cảm giác thi đấu tại đây luôn rất đặc biệt và là nơi mọi cầu thủ đều khao khát được thể hiện.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)