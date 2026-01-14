Arteta: 'Chinh phục Cup Liên đoàn sẽ tạo ra nguồn năng lượng khác biệt'

AnhTrước trận lượt đi bán kết Cup Liên đoàn gặp Chelsea tối 14/1, HLV Mikel Arteta tin việc chinh phục danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho Arsenal ở những đấu trường còn lại.

Mùa trước, Arsenal thua đậm Newcastle với tổng tỷ số 0-4 qua hai lượt bán kết và lỡ hẹn với chung kết Cup Liên đoàn. Họ sau đó dừng bước ở bán kết Champions League và hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Vì vậy, danh hiệu lớn duy nhất của Arteta cùng Arsenal đến nay vẫn là Cup FA 2020.

"Bóng đá luôn cho bạn thêm một cơ hội", Arteta nói ngày 13/1 trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge. "Chúng tôi đã chơi ổn định tại giải năm nay, nhưng muốn vào chung kết thì phải loại thêm một đội bóng lớn. Năm ngoái rất đau đớn, đặc biệt là cách chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hy vọng lần này Arsenal sẽ chơi hiệu quả hơn".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, việc tiến sâu tại Cup Liên đoàn mang lại động lực lớn cho toàn đội. "Những trận đấu như thế này tạo ra nguồn năng lượng khác biệt", ông nói. "Chúng tôi cảm nhận được rằng mục tiêu đang ở rất gần và đó là động lực lớn cho tất cả. Arsenal chỉ còn cách trận chung kết hai trận, nhưng trước mắt phải tập trung tối đa cho trận lượt đi tại Stamford Bridge".

HLV Mikel Arteta tươi cười trong buổi tập của Arsenal ngày 13/1. Ảnh: Arsenal FC

Arteta từng là thành viên ban huấn luyện Man City khi đội bóng này đoạt Cup Liên đoàn các năm 2018 rồi 2019, và ông hiểu rõ giá trị của danh hiệu này. "Khi bạn vào chung kết và chiến thắng, nó mang lại niềm tin, năng lượng và cảm giác rằng mọi người đều đóng vai trò quan trọng. Một khi đã đi được đến đó, bạn phải hoàn thành mục tiêu", ông nói.

Mùa này, Arsenal vẫn đang chinh chiến ở cả bốn đấu trường. Họ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Champions League, sẽ gặp Chelsea ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn và Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 14/2.

Nếu vượt qua Chelsea, Arsenal sẽ vào chung kết trên sân Wembley vào tháng 3. Arteta tin việc đoạt danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho Arsenal ở những đấu trường còn lại. "Nhiệm vụ của tôi là nâng tầm CLB ở mọi khía cạnh và giành những danh hiệu lớn", ông nhấn mạnh.

Arteta đối đầu Liam Rosenior khi Arsenal gặp Hull City 3-2 ở chung kết Cup FA 2014.

Arteta sẽ đấu trí tân HLV Chelsea Liam Rosenior - người từng cùng ông góp mặt trong trận Arsenal thắng Hull City 3-2 ở chung kết Cup FA 2014 trên cương vị cầu thủ. Cả hai cùng đá chính hôm đó, khi Rosenior đá wing-back trái của Hull City, còn Arteta đá tiền vệ của Arsenal. "Hai con đường sự nghiệp rất khác nhau, nhưng rồi chúng tôi lại chạm trán nhau ở bán kết Cup Liên đoàn. Đó là vẻ đẹp của môn thể thao này", Arteta bày tỏ.

Arteta thừa nhận không có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Rosenior, song dành sự tôn trọng cho người đồng nghiệp. Ông cho biết những người từng làm việc cùng Rosenior đều đánh giá rất cao năng lực của HLV này, đặc biệt trong vai trò huấn luyện. "Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp, tất nhiên là ngoại trừ trận đấu ngày mai", Arteta nói và cười.

Trong buổi họp báo trước đó, Rosenior ca ngợi Arsenal mạnh ở mọi khía cạnh, không chỉ riêng các bài phạt góc. Về phát biểu này, Arteta cho biết đó là mục tiêu mà đội bóng đang hướng tới. "Ở một số mặt chúng tôi rất tốt, có mặt thì tốt, có mặt thì xuất sắc. Nhưng càng hoàn thiện ở mọi giai đoạn, cơ hội chiến thắng càng lớn", HLV 43 tuổi nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)