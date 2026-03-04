Arteta bức xúc vì Arsenal không ghi nhiều bàn hơn từ phạt góc

AnhHLV Mikel Arteta nửa đùa nửa thật chưa hài lòng dù Arsenal dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn từ phạt góc, đồng thời cho rằng bóng đá hiện đại buộc các đội phải thực dụng để chiến thắng.

Arsenal đã ghi 16 bàn từ phạt góc tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào và cân bằng kỷ lục một mùa giải. Trước đó, chỉ có Oldham (1992-1993), West Brom (2016-2017) và chính Arsenal (2023-2024) đạt mốc tương tự. Việc "Pháo thủ" lập kỷ lục ghi bàn từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa này gây tranh luận giữa các chuyên gia về vẻ đẹp của bóng đá.

Bình luận viên Chris Sutton cho rằng Arsenal có thể trở thành nhà vô địch xấu xí nhất nếu đăng quang. HLV Arne Slot của Liverpool thì nói rằng việc đặt nặng vai trò các tình huống bóng chết khiến ông không còn hứng thú khi xem một số trận tại Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta (phải) chỉ đạo Eberechi Eze trong buổi tập của Arsenal ngày 3/3. Ảnh: Arsenal FC

Trong buổi họp báo trước trận Arsenal gặp Brighton ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, Arteta được hỏi về những quan điểm này. "Tôi bức xúc vì chúng tôi không ghi nhiều hơn, và cả vì để thủng lưới", ông đáp. "Chúng tôi muốn trở thành đội bóng hay nhất, áp đảo nhất ở mọi khía cạnh của trận đấu. Đó là mục tiêu của đội và của CLB".

Khi được hỏi có bất ngờ trước làn sóng chỉ trích hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp ngắn gọn: "Đó là một phần công việc".

Arteta cho rằng bóng đá đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua, buộc các đội phải thích nghi. Nhà cầm quân 43 tuổi dẫn chứng nhiều CLB lớn như Chelsea, Man Utd hay Man City đều đầu tư kỹ lưỡng cho các tình huống cố định.

"Bạn sẽ thất vọng khi thủng lưới. Tôi cũng rất bực khi chúng tôi để lọt lưới trước Chelsea", ông nói. "Bóng đá đang tiến hóa và ngày càng khó hơn. Trước đây, bạn có thể đảo vị trí hậu vệ để tăng quân số ở giữa sân. Giờ đây, các đội chuẩn bị rất kỹ cho mọi tình huống, từ ném biên, phát bóng lại đến bóng dài. Gần như tất cả đều theo kèm người".

Arteta nhấn mạnh dù ghi bàn bằng cách nào, rốt cuộc bóng đá vẫn là câu chuyện của chiến thắng. "Tôi không biết làm sao có thể ăn mừng một bàn thắng khác với bàn còn lại", ông bày tỏ. "Có thể với YouTube thì bàn này đẹp hơn bàn kia. Nhưng thực tế bóng đá phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tôi cũng muốn được chơi với ba cầu thủ nhiều hơn ở phần sân nhà để tạo ra thứ bóng đá đẹp trước khoảng trống, nhưng đó không phải thực tế. Nếu muốn xem kiểu bóng đá đó, bạn phải sang một quốc gia khác. Đây là Ngoại hạng Anh và hai, ba mùa gần đây, mọi thứ không như vậy".

Bên cạnh đó, Arteta cũng lý giải việc Arsenal giữ sạch lưới ít hơn trong thời gian gần đây. Theo ông, những bàn thua gần đây không phải điều thường thấy với đội bóng. "Chúng tôi luôn muốn làm tốt nhất có thể, nhưng đối thủ cũng rất mạnh. Có nhiều yếu tố tác động và đôi khi họ làm những điều bạn không lường trước", ông cho biết.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)