Arteta: 'Arsenal không bị phân tâm trước áp lực bám đuổi của Man City'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal không quan tâm tới kết quả của Man City trong cuộc đua vô địch, sau khi thắng Everton 1-0 để tái chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Ở vòng 17 ngày 20/12, Man City đè bẹp West Ham 3-0 trên sân nhà để tạm chiếm đỉnh bảng. Sau đó vài giờ, Arsenal thắng chủ nhà Everton 1-0 để trở lại vị trí dẫn đầu.

Chỉ một tháng trước, Arsenal từng tạo ra khoảng cách bảy điểm so với Man City. Nhưng chuỗi năm trận toàn thắng của thầy trò Pep Guardiola, cùng việc Arsenal sảy chân trước Chelsea và Aston Villa, đã khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng.

Dù vậy, Arteta cho biết các học trò không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp. "Chúng tôi không nhìn vào điều đó. Tôi biết giới truyền thông thì có", ông nói sau trận thắng Everton. "Điều duy nhất chúng tôi kiểm soát được là màn trình diễn và kết quả của mình. Ngoại hạng Anh là chặng đường dài và cực kỳ khắc nghiệt".

HLV Mikel Arteta (giữa) tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Vauxhall, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Ở hiệp một, Arsenal thi đấu thận trọng và vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Viktor Gyokeres. Sang hiệp hai, "Pháo thủ" đẩy nhanh nhịp độ nhưng phung phí cơ hội để kết liễu trận đấu, khi Leandro Trossard và Martin Zubimendi lần lượt đưa bóng dội cột dọc. Đội khách cũng thoát khỏi một tình huống nhạy cảm khi VAR xem xét khả năng William Saliba phạm lỗi với Thierno Barry trong vòng cấm, trước khi quyết định không cho Everton hưởng phạt đền.

Arteta xem chiến thắng tối thiểu này là bài học cần thiết cho cuộc đua đường dài. "Đáng lẽ tỷ số phải lớn hơn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục chiến thắng và rút ra kinh nghiệm", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Gặp những đối thủ như thế này, nếu không ghi thêm bàn, trận đấu sẽ luôn căng thẳng".

Trận thắng Everton giúp Arsenal chắc chắn đứng đầu bảng trong dịp Giáng sinh. Ngày 23/12, Arsenal trở về sân nhà gặp Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn, rồi tiếp Brighton ở vòng 18 Ngoại hạng Anh sau đó ba ngày. "Chúng tôi cần tận hưởng quá trình chiến thắng, cả những khoảnh khắc thuận lợi lẫn khó khăn", Arteta nhấn mạnh. "Arsenal sẽ đi từng trận một".

Trong khi đó, Gyokeres hài lòng khi chấm dứt chuỗi năm trận tịt ngòi và giúp Arsenal giành ba điểm quan trọng. "Ghi bàn và giành trọn ba điểm luôn là cảm giác rất tốt", anh nói. "Khi chỉ dẫn 1-0, trận đấu luôn tiềm ẩn sự căng thẳng. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ghi thêm bàn để kiểm soát thế trận. Dù vậy, điều quan trọng nhất là Arsenal thắng".

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)