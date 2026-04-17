Art Color phân phối thiết bị tập luyện Technogym tại Việt Nam

Art Color trở thành đối tác của thương hiệu Technogym, cung cấp thiết bị và giải pháp tập luyện cho thị trường trong nước.

Công ty cổ phần Màu Nghệ Thuật (Art Color) mang đến các giải pháp "wellness" toàn diện của Technogym - thương hiệu thiết bị tập luyện cao cấp của Italy, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe trong các dự án bất động sản cao cấp, khách sạn và khu nghỉ dưỡng (hospitality). Doanh nghiệp kỳ vọng, với kinh nghiệm thị trường và mạng lưới đối tác trong lĩnh vực "hospitality", sẽ góp phần đưa các giải pháp của Technogym tiếp cận nhiều dự án quy mô lớn trong nước.

Không gian bên trong Technogym Village với tổng diện tích lên đến 150.000 m2 tại Cesena, Italy, là một trong những "wellness campus" lớn nhất thế giới. Ảnh: Technogym

Thông qua hợp tác với Technogym, Art Color không chỉ cung cấp thiết bị tập luyện cao cấp mà còn triển khai giải pháp chăm sóc sức khỏe (wellness) theo mô hình trọn gói. Quy trình gồm tư vấn định vị, quy hoạch không gian, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý, vận hành. Theo doanh nghiệp, các giải pháp được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia do Technogym (Italy) đào tạo, đi kèm quy trình kiểm soát chất lượng. Mô hình này giúp chủ đầu tư và đơn vị vận hành tiếp cận giải pháp xuyên suốt từ giai đoạn ý tưởng đến khai thác thực tế, hướng tới nâng cao hiệu quả và giá trị lâu dài của dự án.

"Chúng tôi tin ‘wellness’ không chỉ là đầu tư cho sức khỏe mà còn tạo giá trị bền vững cho tài sản và chất lượng sống. Thông qua hợp tác với Technogym, Art Color hướng tới đưa các tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm quốc tế vào thị trường Việt Nam", ông Lê Minh Khoa, CEO Art Color, cho biết.

Định hướng này cũng phản ánh vai trò của Art Color trong việc đưa các tiêu chuẩn "wellness" quốc tế đến gần hơn với thị trường Việt Nam, không chỉ trong các dự án "hospitality" và bất động sản quy mô lớn mà còn trong những không gian tư gia cao cấp.

Fitness Lab tại Siro One Za'abeel - không gian tập luyện đẳng cấp tại Dubai, được trang bị toàn diện bởi Technogym. Ảnh: Technogym

Theo đại diện của Art Color, điểm khác biệt của Technogym nằm ở hệ sinh thái số hóa (Technogym Ecosystem & Mywellness). Đối với các nhà phát triển dự án và đơn vị vận hành chuyên nghiệp, "backend" (hệ thống quản trị vận hành) của nền tảng này đóng vai trò như một cỗ máy điều hành trung tâm. Nền tảng cung cấp khả năng đo lường dữ liệu vận hành chi tiết, tự động hóa quy trình quản lý và tối ưu hóa không gian đầu tư.

Bên cạnh đó, qua việc thu thập dữ liệu chuyên sâu và thiết kế lộ trình cá nhân hóa cho từng người dùng, hệ sinh thái này "biến" mỗi lần tương tác thành một trải nghiệm độc bản. Đây là "chìa khóa" giúp các dự án và cơ sở kiến tạo nên một cộng đồng hội viên và tệp khách hàng trung thành, mở ra tiềm năng khai thác doanh thu thứ cấp. Sự đồng bộ này cho phép chủ đầu tư phát huy công năng của khu vực tiện ích, tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Gran Meliá Nha Trang - một trong những dự án tiêu biểu do Art Color triển khai, kiến tạo chuẩn mực sống nghỉ dưỡng tinh tế bên bờ biển. Ảnh: Art Color

Technogym được sáng lập năm 1983 tại Italy, phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe (wellness) toàn diện, kết hợp vận động, dinh dưỡng và công nghệ. Doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái tập luyện tích hợp, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Trong hơn bốn thập kỷ, Technogym là đối tác của nhiều tập đoàn khách sạn và bất động sản như: Mandarin Oriental, Rosewood, Marriott, Hyatt và Accor, hiện diện tại các dự án như Rosewood Hong Kong, SIRO One Za’abeel Dubai và Fairmont Hanoi. Các mô hình này được phát triển theo hướng không gian chăm sóc sức khỏe tích hợp, thay vì chỉ dừng ở phòng gym.

Thành lập năm 2020, Công ty cổ phần Màu Nghệ Thuật (Art Color) cung cấp giải pháp Wellness & Living cho các dự án bất động sản cao cấp. Với Technogym là thương hiệu chủ lực, công ty mang đến giải pháp fitness tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống Technical & Lifecycle Support đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang hệ sinh thái Living, tích hợp nhiều thương hiệu quốc tế. Art Color đã triển khai nhiều dự án cao cấp tại Việt Nam và hợp tác với các đơn vị khách sạn quốc tế, phát triển giải pháp phù hợp cho các dự án lớn và không gian đẳng cấp.

