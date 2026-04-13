'Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh'

Arsenal phải căng sức đá C1 với nhiều bất ổn về tâm lý và chiến thuật, liệu có đủ sức đua vô địch với chuyên gia nước rút Man City?

Sau khi Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, Man City đã tận dụng cơ hội với chiến thắng 3-0 trên sân của Chelsea để thu hẹp cách biệt xuống còn 6 điểm và giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu thắng Arsenal ở cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad ở vòng tới, họ chỉ còn kém đối thủ ba điểm, trong khi vẫn đá ít hơn một trận. Hiệu số hiện tại của Man City là +35, còn Arsenal là +38.

Nhận định về cơ hội vô địch của Arsenal, độc giả Asusrog hoài nghi: "Làm thế nào một đội đua vô địch, dẫn đầu bảng khá ung dung an toàn, đá sân nhà với đội tầm trung, nhưng lại vô hồn, tệ hại, thiếu ý tưởng rồi nhận thất bại đắng cay như vậy? Trong khi một đội đá sân khách với đội đua top, lại ung dung thắng nhẹ nhàng 3-0. Đá như vậy Arsenal làm sao có thể vô địch được?".

"Arsenal sẽ phải căng sức đá ít nhất ba trận C1 nữa vì khả năng cao sẽ vào Bán kết. Trong khi đó, Man City chỉ phải đá tối đa hai trận FA Cup, chưa kể lợi thế tâm lý. Pep có quá nhiều kinh nghiệm đua nước rút kiểu này. Vậy còn cơ hội nào cho Arsenal để giành ngôi vương?", bạn đọc Khoaphamduy đặt câu hỏi.

Trong khi đó, độc giả Stefanalo lại có suy nghĩ khác: "Nói thật chưa có gì là chắc chắn cả, hãy cứ bình tỉn. Arsenal vẫn đang nắm lợi thế lớn hơn trong cuộc đua vô địch. Man City giờ chỉ là thắp sáng hy vọng thôi vì khoảng cách vẫn là 6 điểm. Muốn vô địch thì thầy trò Pep Guardiola phải toàn thắng từ đây cho tới cuối mùa, nhưng với phong độ năm nay thì không biết có làm được vậy không? Từ đầu mùa giải tới giờ. Man City vẫn cứ trồi sụt thất thường nên mới để cho Arsenal bỏ xa như vậy".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyentruongdinh tỏ ra lạc quan: "Arsenal có lý do để lo lắng sau trận thua này nhưng thực tế chưa đến mức hết hy vọng. Cho dù Arsenal có thua Man City đồng thời thầy trò Pep thắng trận đấu bù thì hai đội vẫn bằng điểm. Xét những đối thủ còn lại thì Arsenal dễ thở hơn khi chỉ phải gặp những đội ở nửa cuối, trong khi Man City sẽ phải gặp những đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng. Chưa kể, phong độ của Man City cũng chẳng ổn định gì hơn so với Arsenal. Nếu Arsenal quyết tâm phải vô địch EPL thì cơ hội của họ vẫn nhỉnh hơn so với Man City".

Lê Phạm tổng hợp