Thương hiệu Ariston thực hiện livestream "Thử thách âm độ" để chứng minh khả năng vận hành của máy nước nóng trong lớp băng dày 20 cm, nhiệt độ -2 độ C.

Livestream "Thử thách âm độ" của Ariston được thực hiện trên hai dòng máy nước nóng gián tiếp và trực tiếp (Andris2 Top Wi-Fi và Aures Luxury ST45PE).

Ariston khẳng định chất lượng qua livestream 'Thử thách âm độ'

Thử thách cho thấy, dù bao quanh bởi lớp băng dày, máy nước nóng Ariston được nối đường dẫn nước và điện để duy trì hoạt động, cho ra dòng nước ấm. Nước nóng chảy ra được dẫn lên cao và xả trực tiếp xuống tảng băng để làm tan băng, chứng minh hiệu suất làm nóng của máy không hề bị ảnh hưởng.

"Đội ngũ đã cùng nhau làm việc hơn 168 tiếng, đầu tư nghiêm túc, tâm huyết, từng giai đoạn được tính toán chi tiết để đem lại trải nghiệm chân thật cho người xem", đại diện Ariston chia sẻ.

Máy nước nóng gián tiếp Andris2 Top Wi-Fi được đặt vào bên trong tảng băng dày 20cm trong livestream.

Bên cạnh thực hiện "Thử thách âm độ", hãng còn giới thiệu loạt công nghệ tiên tiến thông qua các câu hỏi tương tác với người dùng, tổng giải thưởng lên đến 240 triệu đồng.

Máy nước nóng gián tiếp Andris2 Top Wi-Fi

Máy Andris 2 Top Wi-Fi dùng thanh đốt 100% bằng titan giúp làm nóng nước nhanh. Theo tính toán, luồng nhiệt bao quanh là -2 độ, sẽ khiến nước đầu vào hạ nhiệt rất thấp. Do đó sản phẩm cần thanh đốt có chất liệu làm nóng nhanh, đảm bảo nước lạnh khi đổ vào bình chứa không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ nước đã đun. Phía Ariston cho biết, thanh đốt được hãng bảo hành trọn đời.

Khi đặt trong lớp băng dày, điều khiển của máy bị hạn chế. Với ứng dụng của hệ thống điều khiển Wi-Fi, người dùng vẫn điều khiển được máy từ ứng dụng trên điện thoại. Máy còn tiết kiệm đến 25% điện năng tiêu thụ nhờ kết nối Wi-Fi và công nghệ Eco Evo giúp ghi nhớ thói quen sử dụng.

Đồng thời, vi mạch kiểm soát an toàn 3D cho phép máy hoạt động hiệu quả trong điều kiện môi trường âm độ, ẩm ướt. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, máy sẽ ngưng hoạt động, tự động báo lỗi trên màn hình và ngắt nguồn khi cần thiết. Đại diện hãng bật mí, đây là tính năng đột phá giúp Ariston tự tin thực hiện thử thách.

Máy nước nóng trực tiếp Aures Luxury ST45PE

Nổi bật trong livestream là công nghệ ổn định nhiệt độ, tích hợp trên máy nước nóng trực tiếp Aures Luxury ST45PE. Máy trang bị cảm biến lưu lượng, giúp đo tốc độ dòng chảy và nhiệt độ nước đầu vào, từ đó hiệu chỉnh công suất linh động, kiểm soát nhiệt độ nước đầu ra. Công nghệ đảm bảo nhiệt độ nước luôn ổn định theo cài đặt, bất chấp ngoại cảnh.

Máy nước nóng trực tiếp Aures Luxury ST45PE cũng vượt thử thách âm độ. Xem thêm các sản phẩm của hãng tại website, Fanpage hoặc gọi hotline 18001517.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn đồng bộ TSS không chỉ cho phép máy hoạt động mà còn đảm bảo an toàn cho ê-kip khi đặt máy trực tiếp vào trong điều kiện độ ẩm cao và bị băng bao quanh. Theo chuyên gia Ariston, cầu dao chống giật Auto ELCB lưỡng cực thế hệ mới có khả năng tự động kiểm tra khi khởi động máy. Cùng với đó là chuẩn tương thích điện từ EMC bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện khác.

Công nghệ cuối được Ariston giới thiệu là mạch điện PCB được bảo vệ tối ưu. Khi đặt máy trong khối băng hay môi trường độ ẩm cao, các bo mạch điện tử cần được bảo vệ để máy hoạt động ổn định. Bảng mạch in của máy nước nóng Ariston được bảo vệ nhờ vào lớp phủ chống nước trên bề mặt. Công nghệ xử lý những thành phần điện tử khỏi tác động từ bên ngoài, ngăn chặn tổn hại do độ ẩm. Đại diện Ariston cho hay, đây đều là những phát minh độc quyền của hãng, mang đến trải nghiệm an toàn, bền bỉ, tiết kiệm và làm nóng hiệu quả.

Ngoài ra, tại Việt Nam, dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời của Ariston cũng tạo tiếng vang khi sử dụng nguồn năng lượng sạch. Độ bền sản phẩm với mặt kính cường lực được thiết kế chịu tải trọng lên tới 122 kg mỗi m2, đủ khả năng chịu được mưa đá kích thước lớn và lốc gió lên tới 130 km mỗi giờ. Theo đại diện Ariston, bình chứa không mối hàn là một phát minh tăng độ bền; còn hiệu suất làm nóng được ứng dụng cho máy nước nóng năng lượng mặt trời của Ariston.

Ariston là tập đoàn về gia nhiệt với đa dạng sản phẩm như máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm nhiệt. Hơn 30 năm am hiểu thị trường Việt Nam, Ariston tự tin về công nghệ của hãng. Với chuỗi sự kiện, thương hiệu hướng đến nhấn mạnh thông điệp "chất lượng vượt trội, thách thức mọi khắc nghiệt" trên tất cả sản phẩm, khẳng định vị thế của ông lớn trong ngành máy nước nóng.

"Các sản phẩm của chúng tôi luôn theo đuổi giá trị vượt trội về sự bền bỉ, an toàn và tiết kiệm năng lượng", đại diện Ariston nói.

Hà Thanh (Ảnh: Ariston)