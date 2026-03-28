Aramex mở trung tâm dược phẩm tại Dubai South

Thông báo được đưa ra sau khi kho hàng của doanh nghiệp này nhận chứng nhận từ UAE Ministry of Health and Prevention.
Tọa lạc trong khu tự do thương mại, cơ sở mới được thiết kế như một trung tâm khu vực toàn diện, phục vụ các doanh nghiệp y tế và dược phẩm muốn tận dụng lợi thế hạ tầng và chính sách tại đây.
Trung tâm cung cấp các giải pháp logistics trọn gói, giúp doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng thị trường, đồng thời hỗ trợ đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng, hậu cần và vận hành với hệ thống hạ tầng đạt chuẩn và kiểm soát nhiệt độ.
Với diện tích 5.600 m2, trung tâm được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ tiên tiến, bao gồm khu lưu trữ nhiệt độ thường, kho lạnh và tủ đông, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo quản dược phẩm.
Ông Fadi Azzi, Giám đốc logistics cấp cao của Aramex, cho biết việc ra mắt trung tâm chuyên biệt này sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn logistics dược phẩm trong khu vực. Theo ông, mục tiêu của doanh nghiệp là xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp, tuân thủ quy định và có khả năng chống chịu cao, giúp các đối tác y tế phục vụ bệnh nhân nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy hơn.
Aramex là doanh nghiệp cung cấp giải pháp logistics và vận tải toàn cầu, có trụ sở tại Trung Đông, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với mạng lưới dịch vụ đa dạng trong chuỗi cung ứng.
Hải My (Theo Logistics Manager)