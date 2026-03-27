Arab Saudi - Ukraine ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine và Arab Saudi đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, đặt nền tảng cho các thương vụ đầu tư trong tương lai.

"Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Quốc phòng Arab Saudi đã đạt thỏa thuận quan trọng về hợp tác quốc phòng. Văn kiện này được ký trước thềm cuộc gặp của chúng tôi với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên X hôm nay.

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này thiết lập nền tảng cho các hợp đồng, hợp tác công nghệ và đầu tư giữa hai nước trong tương lai.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và các hệ thống của mình với Arab Saudi, cùng hợp tác để tăng cường bảo vệ sinh mạng con người", Tổng thống Ukraine cho biết. "Arab Saudi cũng có những năng lực mà Ukraine quan tâm, và sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Jeddah ngày 27/3. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Ông Zelensky đến Arab Saudi ngày 26/3 trong chuyến thăm không thông báo trước đến các nước vùng Vịnh, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho Ukraine trong chiến sự với Nga. Washington Post cùng ngày đưa tin Mỹ đang cân nhắc chuyển hướng nguồn cung vũ khí vốn dành cho Ukraine sang Trung Đông, khi cuộc xung đột với Iran đang gia tăng áp lực lên kho đạn dược của Washington.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm nay cho biết nước này sắp hoàn tất một số thỏa thuận an ninh với các nước vùng Vịnh, nhằm giúp họ đối phó các cuộc tấn công trả đũa từ Iran. Ukraine đã đàm phán với Arab Saudi, Kuwait, Jordan, Oman, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, trong đó nỗ lực với Abu Dhabi và Doha có nhiều tiến triển nhất.

"Hy vọng trong chuyến thăm của ông Zelensky, các văn kiện này sẽ được ký và hoàn tất", ông Sybiha nói.

Sau khi bị Mỹ và Israel tấn công hôm 28/2, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và UAV vào Israel cùng nhiều mục tiêu tại các nước vùng Vịnh. Các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ quân sự của Mỹ, bến cảng, sân bay, cơ sở dầu mỏ.

Các khí tài phòng không của Mỹ và Israel chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn hầu hết tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV giá rẻ đã đánh trúng một số mục tiêu như cơ sở năng lượng.

Trong khi đó, Ukraine có nhiều năm kinh nghiệm đánh chặn UAV tự sát, khi Nga liên tục sử dụng loại phương tiện tương tự dòng Shahed của Iran để tập kích hạ tầng đối thủ. Kiev trong tháng 3 đã cử 220 chuyên gia đến một số nước Trung Đông để cố vấn về cách đánh chặn UAV tấn công.

Đổi lại, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine muốn nhận được hỗ trợ về tài chính và công nghệ từ khu vực. Khi trả lời phỏng vấn Reuters, ông nói nếu có đủ nguồn lực, Ukraine có thể sản xuất 2.000 thiết bị đánh chặn drone mỗi ngày.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)