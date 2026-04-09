Aqua City sắp bàn giao sổ hồng cho cư dân

Aqua City đặt mục tiêu bàn giao khoảng 752 sổ hồng cho cư dân thuộc phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, từ tháng 6 năm nay.

Đại đô thị Aqua City thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ làm sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho cư dân. Thông tin bàn giao sổ hồng diễn ra ngay thời điểm dự án bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện và vận hành, hơn 1.100 căn nhà phố - biệt thự đã bàn giao, hàng trăm gia đình về an cư.

Nhiều tiện ích trọng điểm đi vào vận hành như CitiGym Lifestyle Center, quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse... góp phần hình thành nhịp sống sôi động.

Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, ông Dương Văn Bắc, cho biết kế hoạch bàn giao sổ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó mở rộng sang các phân khu còn lại. Ông Bắc cho biết thêm, song song với việc bàn giao sổ hồng, Novaland đang đẩy mạnh thi công các công trình nhà ở và hệ thống tiện ích tại nhiều phân khu như River Park, Ever Green, Sun Harbor, Đảo Phượng Hoàng.

Từ nay đến năm 2027, dự án dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, đồng thời triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại... Các đối tác thi công và vận hành được huy động để đảm bảo tiến độ chung. Mục tiêu là hoàn thiện dự án theo kế hoạch và từng bước hình thành cộng đồng cư dân văn minh và thịnh vượng.

Aqua City là một trong những đại đô thị trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland. Dự án kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - du lịch - dịch vụ cho toàn khu vực.

Dự án có quy mô khoảng 1.000 ha, với hệ thống sông tự nhiên bao quanh dài khoảng 32 km. 70% diện tích được dành cho hạ tầng, cây xanh và tiện ích nội khu. Mô hình phát triển hướng đến đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng trong cùng không gian.

Phối cảnh cầu Long Hưng, công trình sau khi hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa Aqua City và TP HCM. Ảnh: CC1

Về kết nối, Aqua City tọa lạc tại "tâm điểm" dải đô thị ven sông Đồng Nai, ngay mặt tiền Hương Lộ 2 - trục giao thông huyết mạch dẫn vào TP HCM qua cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Dự án đồng thời kết nối quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành, dễ dàng kết nối đến Sân bay Quốc tế Long Thành, TP HCM, cũng như các trục giao thông chiến lược, vùng kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến pháp lý cùng niềm tin của người mua, thông tin Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ được đánh giá là tín hiệu tích cực cho dự án nói riêng, thị trường nói chung. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.

Hoàng Đan