Aqua chọn Smart AI TV làm sản phẩm chủ lực năm 2021

Aqua Việt Nam chính thức gia nhập ngành hàng TV và chọn dòng Smart AI TV làm sản phẩm chủ lực trong năm 2021.

Trước đó, Công ty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam (Aqua Việt Nam) đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 11/3, đánh dấu cột mốc gia nhập ngành hàng TV tại thị trường Việt Nam.

Nâng tầm với Aqua Smart AI TV

Theo đại diện Aqua Việt Nam, với dòng sản phẩm TV thông minh AI, người tiêu dùng không chỉ được trải nghiệm chiếc TV hiện đại mà còn có thêm một "quản gia thông minh" giúp kết nối, điều khiển mọi tiện nghi sống trong gia đình nhờ tính năng Google Assistant. Chỉ cần nhấn và nói, tính năng trợ lý ảo Google Assistant trên TV sẽ tối ưu hóa mọi nhu cầu giải trí của bạn và gia đình, giúp người dùng thay thế sự bất tiện khi phải nhập từ khóa tìm kiếm.

"Cuộc sống thông minh, ngôi nhà thông minh (Smart Life - Smart Home) cùng chuẩn sống tiện nghi chưa bao giờ trở nên đơn giản đến vậy với người dùng Aqua Smart AI TV", đại diện Aqua chia sẻ.

Aqua Việt Nam gia nhập ngành hàng TV với dòng sản phẩm chủ lực Aqua Smart AI TV.

Bên cạnh đó, Aqua Smart AI TV còn nhiều tính năng khác như điều khiển thông minh (Smart Remote), kết nối Bluetooth giúp remote nhanh nhạy và tiện lợi hơn khi điều khiển, không còn bó buộc, phụ thuộc vào cách cầm và hướng cầm remote.

Thiết kế tinh tế "One touch" Home, Youtube, Netflix, Aqua Smart ngay trên bảng điều khiển, cho phép người dùng nhanh chóng tận hưởng không gian giải trí yêu thích. Kho ứng dụng phong phú được cài đặt sẵn loạt ứng dụng phổ biến cùng hàng nghìn ứng dụng khác trên Google Play, đáp ứng nhu cầu giải trí của bạn và gia đình mọi lúc mọi nơi.

Cùng với đó, hình ảnh siêu nét Ultra HD 4K sống động mọi khung hình với dải tương phản HDR tăng độ nét và độ tương phản của màn hình hiển thị. Trong điều kiện độ sáng, tối khác nhau, TV có thể hiển thị hình ảnh sắc nét với độ phân giải 3840x2160 pixels. Độ phân giải 4K giúp tái tạo hình ảnh chân thực nhờ hơn 8 triệu điểm ảnh, mang đến hiệu quả thị giác chân thực. Đồng thời, tính năng DBX-TV và Dolby Audio đem lại trải nghiệm âm thanh khác biệt ở mỗi chế độ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dùng.

Theo đại diện Aqua, tất cả những tính năng thông minh trên sẽ có trong các dòng TV chiến lược của Aqua Việt Nam như S6 - Beauty Beyond Vision, S5 - AI Smart Voice Interaction by Google Assistant, K6600 - AI Smart Voice Interaction by Google Assistant, K6610 - AI Smart Voice Interaction by Google Assistant.

Các dòng sản phẩm Aqua Smart AI TV với nhiều tính năng vừa ra mắt tại Việt Nam.

Loạt sản phẩm mang đến cuộc sống tiện nghi

Với thông điệp "Khơi nguồn cảm hứng sống", bên cạnh sản phẩm chủ lực Aqua Smart AI TV vừa ra mắt ngày 11/3, Aqua còn mang đến trải nghiệm sống tốt hơn cho khách hàng với các dòng sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí và máy giặt mới nhất cho năm 2021.

Cụ thể, tủ lạnh Side by side AQR-S541XA của Aqua giúp bảo vệ cả gia đình với cửa tủ kháng khuẩn. Còn dòng tủ lạnh có ngăn đông mềm đa năng Magic Room AQR-B399MA, AQR-B388MA, AQR-B339MA, AQR-B348MA giúp giữ trọn dưỡng chất thực phẩm.

Dòng tủ đông của Aqua với các công nghệ cao như làm lạnh 5 chiều, làm lạnh 360 độ, làm lạnh 3D giúp bảo quản thực phẩm trọn vẹn mà không mất đi dưỡng chất khi cấp đông ở nhiệt độ -30 độ C.

Trong khi đó, dòng điều hòa với công nghệ tự làm sạch dàn lạnh Aqua Fresh giúp diệt khuẩn hiệu quả tại bề mặt dàn lạnh, cung cấp luồng không khí trong lành cho các gia đình. Sản phẩm mới năm 2021 được hoàn thiện hơn khi tích hợp chế độ Eco mode giúp tiết kiệm điện lên đến 60%, theo công bố của nhà sản xuất.

Máy giặt lồng ngang Slim Series (AQD-A800F, A900F, A1000G) có thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm diện tích 22%, vận hành êm ái với cộng nghệ cân bằng AI... Còn máy giặt lồng đứng (AQW-DR110FT.PS) với động cơ truyền động trực tiếp (DD Inverter) giúp tiết kiệm điện năng, hộp đánh tan bột giặt (TurboX) hạn chế cặn bột giặt trên quần áo.

Tiếp nối những giá trị đã kiến tạo suốt 25 năm qua, Aqua đặt ra mục tiêu đưa thương hiệu vào top ba dẫn đầu ngành điện máy năm 2021. Để xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp trong mắt người tiêu dùng thế hệ mới, củng cố niềm tin của khách hàng thân thiết. Bên cạnh tạo ra các sản phẩm công nghệ mới, Aqua Việt Nam đã chọn Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà là đại sứ thương hiệu trong năm 2021.

Aqua Việt Nam chọn Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà là đại sứ thương hiệu trong lễ ra mắt sản phẩm mới năm 2021.

Aqua Việt Nam kỳ vọng, với những sản phẩm mang tính đột phá công nghệ và sự kết nối của đại sứ thương hiệu Hoa hậu Đỗ Thị Hà, năm 2021 sẽ mở ra một chặng đường mới giúp Aqua phụng sự sứ mệnh "Khơi nguồn cảm hứng sống" cho mỗi gia đình Việt.

Aqua Việt Nam tiền thân là Công ty Sanyo Ha ASEAN, được thành lập vào năm 1996. Đến năm 2014, công ty chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn điện tử gia dụng Haier với tên gọi mới là Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam. Trong 25 năm phát triển, Aqua Việt Nam đã vươn mình lớn mạnh khi có trong tay một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Kumagaya Nhật Bản, cùng bốn nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc.

Hà Thanh (Ảnh: Aqua Việt Nam)