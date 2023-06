Apple Vision Pro 'đột phá nhưng không đáng mua'

Vision Pro, kính thực tế hỗn hợp của Apple, được xem là ván cược của Tim Cook vào "sản phẩm của tương lai", nhưng có ý kiến rằng nó sẽ thất bại.

Ngày 5/6, Apple trình làng kính Vision Pro sau gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Theo Forbes, đây là cột mốc quan trọng của hãng trong lĩnh vực điện toán cá nhân, tiếp bước thành công của những sản phẩm lớn trước đó như máy tính Apple II, máy Mac, iPod, iPhone và iPad.

"Có thể xem Vision Pro là thiết bị đột phá tiếp theo kể từ sau máy tính bảng iPad năm 2010", trang này bình luận.

Kính thông minh Apple Vision Pro. Ảnh: Washington Post

Forbes đánh giá cao thiết kế của Vision Pro khi thiết bị hoàn thiện về mặt thiết kế, trang bị cấu hình mạnh cùng hệ thống cảm biến nhận dạng chính xác. Quan trọng hơn, sản phẩm hoạt động đa dạng nhờ tương thích với ứng dụng iOS và macOS, nghĩa là người dùng có thể tiếp cận hàng triệu ứng dụng trên hai nền tảng này cho kính mới. Giới hạn phần mềm vốn được xem là yếu tố khiến kính từ Meta, HTC hay Microsoft chưa phát huy được sức mạnh.

Trải nghiệm cũng là ưu điểm lớn trên Vision Pro. Theo Chance Miller, phóng viên của 9to5mac, quá trình thiết lập ban đầu trên kính đơn giản, nhanh chóng. Giao diện của nền tảng thân thiện, dễ sử dụng. Các thao tác như liếc mắt hay cử chỉ ngón tay như chọn, phóng to, thu nhỏ, vuốt... được mô phỏng chính xác, dù hơi có độ trễ. Nếu chọn sai, có thể điều hướng trở lại màn hình chính bằng cách nhấn nút Digital Crown trên thân kính.

Miller đã xem phiên bản 3D của phim Avatar 2 và đánh giá "tốt hơn mong đợi, cảm giác như đang xem trong một rạp hát chuyên dụng tại nhà". Ông xem hơn 30 phút nhưng không có cảm giác chóng mặt như khi dùng các mẫu kính VR và AR khác.

The Verge nhận định dù còn một số điểm yếu, Vision Pro có thể xem là tương lai của kính thực tế hỗn hợp nhờ hội tụ nhiều ưu điểm cả về phần cứng lẫn tính tiện dụng. "Apple đang có một khởi đầu khá tốt", trang này nhận xét.

Giới chuyên gia cũng đánh giá cao kính thông minh mới của Apple. "Đây là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất từng được tạo ra", chuyên gia Cathy Hackl nói với The Drum. "Thiết bị sẽ đưa giải trí và liên lạc lên tầm cao mới. Các thương hiệu sẽ buộc phải suy nghĩ về trải nghiệm theo cách mà họ chưa từng làm trước đây, từ âm thanh đến không gian mới lạ".

Dan Gardner, đồng sáng lập và Chủ tịch Code and Theory, dự đoán các thương hiệu khác có thể chạy đua phát hành sản phẩm tương tự Virtual Pro, tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực AR và VR. "Các thương hiệu sẽ sớm tung ra sản phẩm mới tiến bộ hơn theo thời gian", Gardner nói.

Ori Inbar, người sáng lập Super Ventures, đánh giá công nghệ VR/AR đang phát triển với tốc độ chậm. Tuy nhiên, kính thông minh của Apple có thể là "chất xúc tác tuyệt vời" để thúc đẩy các khoản đầu tư vào phần cứng, phần mềm, công cụ và ứng dụng liên quan đến VR/AR.

Theo nhà phân tích Tuong Nguyen của công ty nghiên cứu Gartner, cơn sốt vũ trụ ảo - metaverse tưởng chừng đã chết có thể quay lại sau khi kính Apple ra mắt. "Metaverse không thực sự là một thuật ngữ mà mọi người muốn sử dụng để gọi vốn nữa. Nhưng Virtual Pro có thể là cơn thủy triều nâng con thuyền này lên", Nguyen nói với FT.

Khó chinh phục người dùng

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác đánh giá Vision Pro không có ý tưởng mới. Theo FT, các điểm trừ như thời lượng pin hạn chế (khoảng hai tiếng), thiết kế cồng kềnh, chưa đủ gọn để sử dụng thời gian dài là điểm yếu có thể khiến người dùng phân vân khi quyết định mua.

Washington Post xem Vision Pro là thiết bị có nhiều ưu điểm so với phần còn lại của thị trường, nhưng không phải sản phẩm đáng mua, kể cả khi mức giá giảm xuống so với 3.500 USD hiện nay. "Không có lý do gì để mua thứ này ngay khi được bán vào năm tới", trang này nhận xét. "Câu hỏi quan trọng được đặt ra là vì sao bạn muốn đeo nó thường xuyên? Vì sao bạn dùng Vision Pro thay vì sử dụng smartphone, máy tính bảng, laptop hoặc điều khiển TV?".

Cũng theo trang này, Google, Microsoft, Meta hay HTC đã nỗ lực tạo ra những mẫu kính thông minh thời gian qua, để rồi kết quả cuối cùng như chỉ để chứng minh thiết bị VR/AR thất bại. Apple đã hạn chế nhược điểm mà các sản phẩm tiền nhiệm gặp phải, nhưng nhìn chung sau trải nghiệm sơ bộ tại WWDC 2023, Vision Pro nhìn chung "để lại cảm giác khó chịu tổng thể".

Trong khi đó, Business Insider cho rằng Vision Pro không phải là "thiết bị để khoe khoang" nhưng những sản phẩm khác của Apple. "Apple vốn là bậc thầy trong việc biến các thiết bị mang tính kỹ thuật thành biểu tượng thời trang hoặc những thứ người dùng thèm muốn được thể hiện ra. Còn Vision Pro chưa mang yếu tố này", trang này nêu.

Theo giáo sư Scott Galloway của Đại học New York, người dùng khi sở hữu iPhone, Apple Watch, AirPods Max đắt tiền thường thể hiện rằng họ thành công, giàu có và hiểu biết về công nghệ. Nhưng nếu mang kính Vision Pro ra nơi công cộng, Galloway cho rằng nó "trông có vẻ ngớ ngẩn" hoặc có cảm giác người đó "bị ngắt kết nối với thế giới thực".

"Khi đeo thiết bị này, nó cho thấy bạn mê game và các thiết bị Apple một cách mãnh liệt, đến mức không quan tâm đến những thứ khác. Có một thị trường phục vụ điều đó, nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều so với những gì iPhone tạo ra", Galloway nói.

Ông thậm chí cho biết đã gửi một người bạn "cuồng" thiết bị Apple những hình ảnh kính thông minh mới. "Tôi hỏi cô ấy có ấn tượng với một anh chàng đang dùng Vision Pro giá 3.500 USD hay không? Cô ấy đáp không có gì khiến bạn trở nên tệ hơn bằng việc đeo một thứ quái dị trên khuôn mặt", Galloway kể.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng 3.500 USD của Vision Pro là mức giá khó tiếp cận đối với đa số người dùng. Thực tế, tại buổi giới thiệu sản phẩm, Apple cũng hướng đến người mua là nhà phát triển, doanh nghiệp hơn là khách hàng phổ thông.

Theo Techcrunch, dù còn hạn chế, Vision Pro vẫn được xem là sản phẩm có ưu thế lớn trên thị trường. Trang này dự đoán ở các thế hệ tiếp theo, Apple có thể sẽ cải tiến nhiều hơn để giảm kích thước, tăng tính năng và đưa giá bán về mức dễ tiếp cận hơn.

Bảo Lâm