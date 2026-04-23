App Tuyên giáo và Dân vận: Từ tuyên truyền sang quản trị số

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tích hợp thông tin chính thống và phản ánh xã hội trên một nền tảng số, giúp người dùng chủ động tiếp cận tài liệu, học tập và gửi ý kiến trực tiếp.

Sáng 13/4, tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 với hơn 36.300 điểm cầu và gần 2,2 triệu đảng viên tham dự, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu công tác chính trị, tư tưởng phải chuyển từ "tuyên truyền một chiều" sang "quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số". Hệ thống dữ liệu được xây dựng để đưa công tác này từ trạng thái phản ứng sang "chủ động dự báo - dẫn dắt - kiểm soát".

Trước đó Quy định số 19 của Trung ương lần đầu tiên xác lập công tác chính trị, tư tưởng như một hệ thống quản trị có mục tiêu, tiêu chí, được lượng hóa, đo lường, kiểm soát và gắn trách nhiệm cụ thể. Công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ nền tảng mà phải "đi trước một bước", gắn chặt với toàn bộ công tác xây dựng Đảng, đồng thời được kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá bằng hiệu quả thực chất.

App Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Xuân Hoa

Một ứng dụng, ba trục công tác

Ra mắt ngày 16/1, App Tuyên giáo và Dân vận được định vị là nền tảng thông tin chính thống của ngành trên không gian số, đóng vai trò "điểm vào" của hệ thống thông tin tuyên giáo, dân vận từ Trung ương tới địa phương. Ngay trong ngày ra mắt, chị Nguyễn Thị Thúy, một đảng viên sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, đã chủ động tải ứng dụng về điện thoại để trải nghiệm.

Theo chị Thúy, điểm đáng chú ý là app tích hợp đồng thời nhiều lớp chức năng gồm tin tức chính thống, nội dung đa phương tiện, thư viện số, nền tảng học tập trực tuyến, trợ lý AI hỗ trợ tra cứu và kênh tiếp nhận phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân và cán bộ, đảng viên. Việc gom các chức năng này vào một nền tảng giúp người dùng không phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn rời rạc như trước.

Khác với các nền tảng hành chính điện tử vốn tập trung giải quyết thủ tục, ứng dụng này được thiết kế theo logic vận hành của công tác tuyên giáo, dân vận. Ba trục cốt lõi gồm phổ biến thông tin, tổ chức học tập nghị quyết và nắm bắt dư luận xã hội - vốn trước đây vận hành qua các kênh tách biệt như hội nghị trực tiếp, tài liệu giấy và báo cáo tổng hợp - nay được đưa lên cùng một hạ tầng số, hình thành dòng dữ liệu liên thông từ tiếp nhận, học tập đến phản hồi.

Ứng dụng vận hành theo hai dòng chính. Dòng thứ nhất là học tập - quán triệt - tra cứu, cho phép người dùng truy cập tài liệu hội nghị, văn kiện, xem video, nghe audio, thực hiện bài kiểm tra, xác nhận hoàn thành và theo dõi tiến độ học tập. Dòng thứ hai là thông tin - phản ánh - xử lý, nơi người dùng tiếp nhận thông tin chính thống hoặc gửi kiến nghị, góp ý để hệ thống phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và cập nhật trạng thái xử lý theo từng bước.

Ứng dụng đã được đưa vào phục vụ trực tiếp các hội nghị quán triệt nghị quyết và sinh hoạt chính trị. Tài liệu hội nghị được cung cấp trên nền tảng số thay cho phát hành giấy, cán bộ, đảng viên có thể truy cập, tải về, nghiên cứu trước nội dung, đồng thời làm bài kiểm tra và xác nhận hoàn thành ngay trên thiết bị cá nhân.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Thúy cho biết việc học tập nghị quyết đã có sự thay đổi rõ rệt. "Những lần học tập quán triệt nghị quyết gần đây tôi dễ dàng vào app tải tài liệu, đọc trước nội dung và lưu lại để xem lại khi cần, thay cho việc nhận tài liệu giấy và phụ thuộc hoàn toàn vào buổi học tập tập trung như trước", chị nói.

Các tiện ích trên app. Ảnh: Xuân Hoa

Đào tạo chuyển đổi số ngay trên điện thoại

Không chỉ dừng ở việc tra cứu tài liệu, ứng dụng còn tích hợp các chương trình đào tạo chuyển đổi số, cho phép người dùng học trực tuyến, làm bài kiểm tra và theo dõi tiến độ hoàn thành. Theo chị Thúy, việc học trên điện thoại giúp chủ động thời gian, có thể chia nhỏ nội dung để học dần, thay vì phải tham gia trọn vẹn một buổi học cố định, đồng thời dễ theo dõi quá trình hoàn thành.

Một điểm khác được chị đánh giá cao là khả năng cập nhật thông tin tương đối đầy đủ và liên tục, đi kèm chức năng gửi ý kiến, phản ánh trực tiếp. Người dùng có thể gửi góp ý ngay trên ứng dụng và theo dõi trạng thái xử lý thay vì phải qua nhiều kênh trung gian như trước.

Cơ quan quản lý cho biết mỗi lượt tải tài liệu, mỗi lần hoàn thành bài học, mỗi phản ánh được gửi lên đều tạo ra dữ liệu có thể ghi nhận, tổng hợp và phân tích. Khi được xử lý đúng cách, dữ liệu này cho phép cơ quan chức năng nắm bắt mức độ tiếp cận thông tin, đánh giá thực chất việc học tập nghị quyết và theo dõi diễn biến dư luận theo thời gian gần như tức thời.

Khi dữ liệu được đưa vào quy trình phân tích và ra quyết định, công tác tuyên giáo có thể chuyển từ nắm bắt bị động sang dự báo chủ động, từ phản ứng sau sự kiện sang điều chỉnh trước khi vấn đề phát sinh.

Theo thống kê, chỉ trong 10 ngày đầu ra mắt, ứng dụng có gần 4,2 triệu lượt yêu cầu truy cập; 505.000 lượt click vào link tải; số lượt tải trên App Store đạt hơn 27.000 (iOS) và trên Google Play gần 22.000 (Android).

Xuân Hoa