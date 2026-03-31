Apollo là nhà tài trợ chính tại Vietbuild Hà Nội 2026

Tập đoàn Apollo góp mặt nhằm giới thiệu định hướng vật liệu gắn với giải pháp vận hành dài hạn, thay vì chỉ là cấu phần kỹ thuật đơn lẻ.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26/3 đến 30/3, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 2.500 gian hàng với các sản phẩm xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Tập đoàn Apollo tham gia với vai trò nhà tài trợ chính.

"Việc tham gia vào triển lãm của Apollo không chỉ là sự hiện diện thương hiệu mà là một phần trong định hướng 'Stepping Into The Future' (Tiến bước vào tương lai), nơi vật liệu xây dựng được nhìn nhận như một phần của giải pháp vận hành dài hạn, thay vì chỉ là một cấu phần kỹ thuật đơn lẻ", đại diện thương hiệu cho biết.

Gian hàng của Apollo tại Vietbuild Hà Nội 2026. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Chia sẻ về lý do tài trợ cho triển lãm, đại diện Tập đoàn Apollo cho biết, tiêu chí chọn vật liệu bền vững đã dịch chuyển từ thông số kỹ thuật, giá thành sang các yếu tố vận hành như nguồn cung ổn định, chất lượng nhất quán và độ tin cậy trong thi công. Đây cũng là định hướng Apollo theo đuổi - không chỉ cung cấp sản phẩm đạt chuẩn, mà xây dựng năng lực vận hành, chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối để đảm bảo vật liệu luôn sẵn sàng, chất lượng đồng đều và tiến độ công trình.

Theo đó, Apollo định vị là doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục của chuỗi dự án. Thông qua hợp tác với Shin-Etsu (Nhật Bản), Dow Chemical (Mỹ) và đầu tư hệ thống kho vận, dự trữ, phân phối toàn quốc, doanh nghiệp hướng đến đáp ứng nhu cầu cốt lõi - vật liệu đạt chuẩn, sẵn sàng cung ứng, ổn định chất lượng và đảm bảo tiến độ.

"Thị trường không chỉ mua vật liệu mà lựa chọn đối tác có khả năng bảo chứng tiến độ, hiệu quả thi công và sự ổn định vận hành dài hạn. Đây cũng là vai trò Apollo hướng tới khi tham gia Vietbuild Hà Nội 2026 với tư cách nhà tài trợ chính", đại diện doanh nghiệp nói.

Đại diện Shin-Etsu và Dow Chemical và Apollo bắt tay hợp tác, củng cố chuẩn mực kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Tại sự kiện, Apollo không chỉ giới thiệu sản phẩm mà là toàn bộ hệ sinh thái giải pháp vật liệu và thi công theo định hướng chuẩn hóa. Gian trưng bày của doanh nghiệp được thiết kế theo hướng trải nghiệm, giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về vai trò của vật liệu trong tổng thể hệ vận hành công trình - từ lựa chọn vật liệu, tiêu chuẩn thi công đến độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Apollo giới thiệu sản phẩm cùng toàn bộ hệ sinh thái giải pháp vật liệu và thi công theo định hướng chuẩn hóa tại sự kiện. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Thông qua các hoạt động , trao đổi chuyên môn và giới thiệu giải pháp, Tập đoàn Apollo hướng đến việc chia sẻ cách tiếp cận mới trong ngành vật liệu xây dựng, nơi sản phẩm không được nhìn nhận riêng lẻ, mà là một phần trong hệ thống giải pháp tổng thể.

Ở góc độ này, Vietbuild không chỉ là sân chơi để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mà là nền tảng để chia sẻ tiêu chuẩn, kết nối chuyên môn và góp phần định hình cách thị trường tiếp cận vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

