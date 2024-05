Apollo English nhận hai kỷ lục cho lễ vinh danh Cambridge

Trong số hơn 2.000 học sinh nhận chứng chỉ Cambridge có gần 90% em đạt điểm tuyệt đối, giúp Apollo English xác lập hai kỷ lục Việt Nam.

Trong hai ngày 11-12/5, đơn vị tổ chức lễ vinh danh Cambridge tại Hà Nội và TP HCM. Sự kiện này cũng là cột mốc giúp đơn vị xác lập hai kỷ lục Việt Nam do Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận, gồm: "Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge cho nhiều học viên nhất Việt Nam" và "Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge cho nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối nhất Việt Nam".

Ông Thang Văn Phúc (thứ hai từ trái) và ông Hoàng Thái Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải), đại diện của Tổ chức kỷ lục Việt Nam, trao hai tấm bằng kỷ lục cho các đại diện Apollo English. Ảnh: Apollo English

Phát biểu trong lễ vinh danh tại Hà Nội, ông Lewis Readman - Giám đốc học vụ cấp cao Apollo English chia sẻ, sự kiện là ngày tôn vinh thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành tựu này là minh chứng cho sự bền bỉ, trí tuệ, tinh thần không bỏ cuộc của các bạn nhỏ. Đây là bước khởi đầu vững chắc để các em tiến xa hơn trên con đường học vấn.

Theo ông, thành tích được đánh giá theo chuẩn Cambridge là "chìa khóa" mở ra nhiều cơ hội, cho thấy các bạn nhỏ không chỉ chinh phục ngôn ngữ mới, mà còn là cánh cửa vươn ra thế giới để tiếp xúc với những môi trường học tập và làm việc hàng đầu. Hàng nghìn học viên đã chứng minh cho thế giới và chính mình thấy sự quyết tâm và khả năng vượt qua mọi thách thức.

"Cơ hội chứng kiến ánh mắt dõi theo của bố mẹ, nụ cười của con là động lực để chúng tôi làm tốt hơn trong mỗi ngày làm việc", ông nhấn mạnh.

Ông Lewis Readman - Giám đốc học vụ cấp cao Apollo English phát biểu trong lễ vinh danh tại Hà Nội. Ảnh: Apollo English

Tại buổi lễ, Đoàn Hà Anh (Hà Nội, học sinh đạt điểm tuyệt đối bốn kỹ năng), đại diện cho những người bạn khu vực miền Bắc, tự tin đứng trên sân khấu trước hơn 1.000 khán giả kể về hành trình học tập của mình. Em thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát khi theo học tại Apollo English từ năm ba tuổi. Mẹ em tin rằng tiếng Anh sẽ mang đến cho em nhiều khả năng vô tận.

Trong năm năm học tại đây, em học được nhiều kiến thức từ những thử thách, hoạt động vui chơi, bài tập và cả những giờ giải lao. Chinh phục các chuẩn Cambridge là cơ hội để Hà Anh khám phá kho tàng kiến thức mới. Trong suốt hành trình này, em luôn có sự hỗ trợ từ các giáo viên và trợ giảng tại Apollo English.

"Hành trình tại Apollo English là bước khởi đầu vững chắc cho em và các bạn vươn tới những ước mơ của mình", Hà Anh chia sẻ trước khi rời sân khấu.

Phụ huynh, học sinh và các giáo viên tại Apollo English cùng chúc mừng thành tựu. Ảnh: Apollo English

Thông qua sự kiện này, Apollo English còn truyền tải thông điệp tri ân đến phụ huynh. Các bậc cha mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập. Trong phần giao lưu giữa buổi lễ, chị Thanh Bình (Hà Nội) cho hay, trong khoảng thời gian con học tại Apollo, chị nhận thấy bé có sự tiến bộ về tính chủ động, tự tin khi giao tiếp với các giáo viên và bạn bè nước ngoài. Trong kỳ thi Cambridge, con chị đạt điểm gần như tuyệt đối ở ba kỹ năng.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của bà Nga Blanchard, doanh nhân gốc Việt tại New Zealand, cựu học viên của Apollo English từ 24 năm trước. Bà cho biết, bản thân có mặt tại buổi lễ với mong muốn truyền cảm hứng cho các con có mong muốn vươn ra ngoài kia, khám phá thế giới và một ngày nào đó mang lại nhiều giá trị cho xã hội.

Nữ doanh nhân kể lại, bà chọn Apollo English từ 24 năm trước khi xác định xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, từ đó, vươn lên các nấc thang trong học tập và tìm kiếm các cơ hội tương lai. Bằng sự quyết tâm của mình và sự hỗ trợ của đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài tại đây, bà tạo ra những bước ngoặt đầu tiên và tiền đề cho thành công sau này. Hiện, bà sở hữu thương hiệu thời trang riêng và giúp hàng trăm học sinh, sinh viên dành học bổng du học New Zealand từ bậc phổ thông đến tiến sĩ.

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất bà học được từ Apollo English là tinh thần không sợ mắc lỗi và cách tư duy bằng tiếng Anh để truyền tải được thông điệp của mình. Khi đến New Zealand, bà từng gặp khó khăn để hiểu điều mọi người nói. Khi đó, nhờ những kỹ năng từng được trang bị, bà đã trở lại tâm thế sẵn sàng nói chuyện với nhiều người để học từ nhiều nguồn.

Học sinh cùng gia đình chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Apollo English

Đến nay, Apollo English đã có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ và kỹ năng cho trẻ. Đơn vị có có đội ngũ giáo viên và hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế do International House giám sát.

Với phương châm "Where the best become better" (tạm dịch: nơi những điều tốt nhất cũng trở nên tốt hơn), đơn vị cũng tập trung vào việc theo dõi sát sao, đánh giá liên tục, giúp phát hiện sớm tiềm năng và điểm cần cải thiện, từ đó, đồng hành trong mỗi bước đi của học viên. Theo trung tâm, thấu hiểu sâu sắc để đồng hành cùng con là chìa khóa giúp đơn vị cá nhân hóa trải nghiệm học tập, thực hiện qua hệ thống giáo dục đồng bộ từ lớp học đến ngôi nhà của phụ huynh.

Nhật Lệ