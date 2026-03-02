Áp lực điều chỉnh khi chứng khoán tiệm cận vùng 1.900 điểm

VN-Index tiến gần vùng đỉnh 1.900 điểm, khiến thị trường chứng khoán xuất hiện áp lực điều chỉnh, đòi hỏi nhà đầu tư chọn lọc kỹ cổ phiếu.

Ở phiên cuối tuần qua, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, đạt hơn 1.880 điểm, nhưng áp lực bán lại chiếm ưu thế hơn với phần lớn các cổ phiếu trên sàn HoSE. Khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước và vượt hơn 7% mức bình quân 20 phiên. Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng sắc xanh của chứng khoán "thiếu động lực bứt phá" và tiềm ẩn nhịp điều chỉnh sau hơn hai tuần tăng điểm liên tiếp.

Tính chung tháng 2, VN-Index tăng 2,8% và là tháng tăng điểm thứ 4 liên tiếp, nhưng thanh khoản khá thấp.

Trong ngắn hạn, tín hiệu điều chỉnh đã bắt đầu xuất hiện khi VN-Index kiểm tra 1.900 điểm, mốc tâm lý chưa thể chinh phục trong phiên cuối tuần trước. CSI cho rằng chỉ số chung vẫn duy trì dấu hiệu tích cực trong trung hạn, nhưng khả năng có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.830 điểm, rồi mới quay lại xu hướng tăng.

Ở góc nhìn phân tích kỹ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng trên khung đồ thị ngày, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp nhằm kiểm tra cung - cầu quanh vùng 1.875-1.885 điểm. Đà đi lên của các chỉ báo kỹ thuật có tín hiệu giảm tốc ở vùng cao, nhưng chưa đảo chiều hoàn toàn. Vùng kháng cự trước mắt là đỉnh cũ quanh 1.920 điểm, trong khi mốc hỗ trợ ngắn hạn tại 1.850-1.860 điểm.

"VN-Index kết tuần qua ở trên mốc 1.880 điểm cho thấy nỗ lực duy trì chỉ số ở vùng cao của thị trường tiếp tục được củng cố, dù đà đi lên có sự giảm tốc nhất định", nhóm phân tích VCBS đánh giá.

Ngoài một số cổ phiếu điều chỉnh nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng đột biến, phần lớn thị trường vẫn trong diễn biến tăng hoặc đi ngang. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ những mã trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh. Với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn, nhà đầu tư có thể chọn các mã vừa vượt kháng cự thành công hoặc có dòng tiền mua chủ động.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng áp lực điều chỉnh cuối tuần qua là bình thường, chủ yếu ở các nhóm đã tăng mạnh như khu công nghiệp, phân bón, hóa chất, viễn thông... Ở chiều ngược lại, đà tăng nổi bật thuộc về họ Vingroup, Gelex và ngành bán lẻ. Sự phân hóa cao cho thấy thị trường vẫn mở ra nhiều cơ hội khi dòng tiền liên tục luân chuyển.

Thị trường đang quay trở lại vùng giá cao nhất lịch sử từng được thiết lập hồi đầu năm. Ở phiên 13/1, chứng khoán lập kỷ lục với giá đóng cửa sát 1.903 điểm. Sang phiên kế tiếp, chỉ số chung có thời điểm lên tới 1.910 điểm. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, VN-Index nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.740 điểm, mới bắt đầu phục hồi trở lại gần đây.

SHS cho rằng diễn biến thị trường hiện tại vẫn nghiêng về luân chuyển, tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn, song vẫn chịu áp lực bán giá cao ở vùng đỉnh cũ. Theo họ, đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư nên xem xét các vị thế bán giá cao, cơ cấu danh mục ngắn hạn với các mã đã đạt kỳ vọng và duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý.

Tất Đạt