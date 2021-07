Antoree Singapore - Giải pháp học tiếng Anh cho con mùa Covid-19

Trong tháng bảy, Antoree Singapore có 1.100 phụ huynh đăng ký mới với hơn 850 lớp đang diễn ra, đi kèm là chính sách ưu đãi học phí đến 40%.

Trước tình hình Covid-19 đang chuyển biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Anh ngữ Antoree Singapore - Học tiếng Anh trực tuyến một kèm một mang đến giải pháp học tiếng Anh an toàn, hiệu quả cùng nhiều chính sách ưu đãi học phí hỗ trợ phụ huynh và học viên.

Cụ thể, từ nay đến 31/8, khách hàng đăng ký khoá học tại Antoree sẽ được ưu đãi học phí lên đến 40%; tặng voucher tiền mặt 500.000 đồng; tặng thêm các giờ học với giáo viên Anh, Mỹ, Australia, Canada cùng hàng trăm quà tặng như tai nghe, balo...

Antoree - Nền tảng tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài.

Theo đại diện Antoree, hiện nay, đa phần phụ huynh đăng ký học trực tuyến cho con vì Covid-19 bùng phát mạnh, việc di chuyển cần hạn chế để đảm bảo an toàn, con chỉ cần ngồi tại nhà thoải mái học tiếng Anh với giáo viên bản xứ. Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng chỉ ra những ưu điểm của học trực tuyến: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng tương tác trên nền tảng số, lộ trình học theo năng lực cá nhân hóa...

Với phương châm hiệu quả và tiết kiệm đi kèm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên trong tình hình dịch bệnh hiện nay, hình thức học tại Antoree 100% là học trực tuyến một kèm một. Bên cạnh đó, trung tâm còn có dịch vụ hấp dẫn như đặt lợi ích của học viên lên đầu bằng cam kết học lại miễn phí nếu không đạt cam kết đầu ra, đổi giáo viên nếu thấy không phù hợp, được thay đổi khung giờ học nếu có việc bận, kiểm tra định kỳ theo sát tiến độ học tập sau 5-10-15 buổi để đánh giá kết quả học tập và thấy được sự tiến bộ của học viên.

Lợi ích khi học tiếng Anh trực tuyến một kèm một.

Đến nay, sau 8 năm hình thành và phát triển, Antoree khẳng định là một trong những trung tâm Anh ngữ học trực tuyến một kèm một hàng đầu tại Đông Nam Á, được hơn 150.000 phụ huynh lựa chọn mỗi năm.

Đặc biệt, chỉ trong tháng 7, Antoree cho biết đã có hơn 670 Phụ huynh đăng ký với hơn 550 lớp học đang diễn ra, đi kèm là hơn 1.700 đánh giá chất lượng của phụ huynh và học viên.

Antoree ưu đãi lớn mùa Covid-19 Hình thức học tại Antoree 100% là học trực tuyến một kèm một Antoree Singapore - Nền tảng tiếng Anh 1 kèm 1 cho trẻ em và người lớn được hàng nghìn người lựa chọn học mỗi năm. Theo đại diện Antoree, Trung tâm sở hữu đội ngũ hơn 2.000 giáo viên đến từ nhiều nước như: Anh, Australia, Mỹ, Canada, Việt Nam, Philippines... với trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, sở hữu các bằng cấp chuẩn quốc tế TESOL/CELTA. Giáo viên tại đây luôn linh hoạt theo học viên để thay đổi phương pháp dạy, kết hợp giáo trình quốc tế Cambridge/Oxford và giáo trình cá nhân hoá độc quyền Antoree giúp học viên có nền tảng Anh ngữ tốt.

Ngoài ra, để tiếp sức tinh thần cho phụ huynh và học viên trong thời kỳ dịch bệnh, Antoree đang phát động các cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh dành cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi" với chủ đề "Stay at home with my family" với bộ giải thưởng trị giá đến 2,5 triệu đồng. Phụ huynh và học viên tham khảo chi tiết chương trình tại fanpage Antoree.

Thế Đan