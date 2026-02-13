Anlac Green Symphony tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cư dân

Tập đoàn An Lạc tổ chức sự kiện tri ân dành riêng cho cư dân tòa căn hộ cao cấp Moonlight 1 ngày 7/2, với tổng giá trị những phần quà đến 150 triệu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều phần quà giá trị được trao đến cư dân Moonlight 1. Hoạt động này góp phần tăng cường sự kết nối giữa cư dân và chủ đầu tư, đồng thời tạo thêm nền tảng để khu đô thị duy trì môi trường sống ổn định và cộng đồng gắn kết. Bên cạnh sự kiện tri ân, chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - cộng đồng nhằm thúc đẩy tương tác giữa cư dân, qua đó từng bước hình thành nếp sống chung và hỗ trợ sự phát triển bền vững của khu đô thị.

Cư dân Tòa Moonlight 1 trúng giải đặc biệt của sự kiện. Ảnh: An Lạc

Sau thời gian đi vào hoạt động, Moonlight 1 đã hình thành nhịp sinh hoạt ổn định, cư dân sử dụng thường xuyên các lối dạo bộ, khu tiện ích và không gian sinh hoạt chung. Hoạt động vận hành được duy trì đều đặn, tạo môi trường sống trật tự và thuận tiện.

Anlac Green Symphony được quy hoạch theo định hướng phát triển dài hạn, chú trọng chất lượng sống và sự hài hòa giữa con người với không gian đô thị. Hệ thống cảnh quan xanh, đường nội khu thông thoáng, trường học liên cấp Đoàn Thị Điểm đi vào hoạt động, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em và các tiện ích phục vụ đời sống thường nhật bố trí đồng bộ. Không gian sống được chăm chút từng chi tiết để cư dân cảm nhận rõ sự thuận tiện, an tâm và thư thái trong sinh hoạt hàng ngày. Công tác vận hành, an ninh và vệ sinh môi trường duy trì ổn định, góp phần tạo nên môi trường sống nề nếp và thân thiện.

Các phần quà được trao tận tay cư dân. Ảnh: An Lạc

Bên cạnh những giá trị nội khu, khu đô thị còn có lợi thế kết nối khi nằm tại khu vực phía Tây Thủ đô, nơi hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh. Các trục đường lớn và hệ thống Metro hiện đại đang hình thành giúp cư dân di chuyển thuận lợi tới trung tâm thành phố, khu hành chính, trường học và các dịch vụ thiết yếu. Tính kết nối này mang lại sự linh hoạt trong sinh hoạt và công việc, đồng thời góp phần nâng cao giá trị lâu dài của khu đô thị.

Theo đại diện doanh nghiệp, tập đoàn An Lạc hoạt động với mục tiêu "Tạo ra sản phẩm tốt lành cho xã hội", luôn đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển. Mỗi ngôi nhà được xem là nền tảng cho cuộc sống ổn định, nơi các gia đình có thể yên tâm gắn bó và xây dựng tương lai. Môi trường sống tại Anlac Green Symphony được định hướng theo tinh thần xanh, hài hòa và gắn kết, hướng tới cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện và phát triển lâu dài. "Sự tin tưởng và đồng hành của cư dân chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì môi trường sống ngày càng tốt hơn", đại diện nói.

Các sự kiện văn hóa diễn ra định kỳ tại khu đô thị Anlac Green Symphony. Ảnh: An Lạc

Song song với việc duy trì chất lượng vận hành và môi trường sống, tập đoàn An Lạc cũng đặc biệt chú trọng tới công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho cư dân. Với quan điểm phát triển bền vững, chủ đầu tư xác định việc hoàn thiện pháp lý là ưu tiên trọng tâm trong giai đoạn vận hành.

Trong thời gian tới, An Lạc tiếp tục định hướng phát triển Anlac Green Symphony theo mô hình khu đô thị có cộng đồng cư dân gắn kết, hệ thống tiện ích hoàn thiện và dịch vụ vận hành ổn định. Với nền tảng đã hình thành, dự án hướng tới mục tiêu duy trì môi trường sống lâu dài và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Hoàng Đan