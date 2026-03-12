Ảnh vệ tinh loạt tiêm kích Mỹ bán cho Iran bị Israel phá hủy

Ảnh vệ tinh cho thấy hai tiêm kích F-14 và 10 phi cơ của Iran đã bị phá hủy sau đòn không kích nhằm vào căn cứ ở Isfahan.

Ảnh vệ tinh thương mại của công ty Vantor chụp và được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm 11/3 cho thấy thiệt hại ở Căn cứ Tiêm kích Chiến thuật số 8 tại tỉnh Isfahan, miền trung Iran, sau các đòn tập kích do Israel tiến hành.

Trong ảnh, tiêm kích hạng nặng F-14 nằm tại sân trực chiến đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi vị trí đỗ của một chiếc gần đó cũng có vết cháy sém lớn. Chưa rõ số phận của phi cơ đậu bên ngoài nhà chứa gần sân trực chiến, do nó không xuất hiện trong ảnh vệ tinh sau trận tập kích và không có dấu vết cháy nổ.

Tiêm kích F-14 (khoanh đỏ) trong ảnh chụp căn cứ không quân Iran tại tỉnh Isfahan ngày 22/2 và 9/3. Ảnh: Vantor

Ảnh chụp hôm 9/3 còn thể hiện ít nhất 10 máy bay khác bị phá hủy dọc theo đường lăn. Công ty Vantor nhận định chúng là tiêm kích F-7, phiên bản xuất khẩu của dòng J-7 do Trung Quốc sản xuất.

3 trong 4 nhà chứa máy bay kiên cố xếp cạnh nhau có lỗ thủng ở trên nóc. Một công trình bên cạnh dãy nhà chứa này đã bị phá hủy hoàn toàn, sau khi từng bị hư hại trong xung đột trước đó.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 8/3 thông báo đã phá hủy một số tiêm kích F-14 trong cuộc tấn công nhằm vào sân bay ở tỉnh Isfahan, song không cung cấp bằng chứng.

F-14 là tiêm kích hạng nặng do Mỹ sản xuất, đưa vào biên chế từ năm 1974 và lần đầu thực chiến năm 1981. Iran đặt mua 80 tiêm kích F-14 từ Mỹ vào thời kỳ quan hệ song phương còn thân thiết và được bàn giao tổng cộng 79 chiếc, trước khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra năm 1979.

Iran hiện là quốc gia duy nhất còn vận hành chiến đấu cơ F-14, sau khi hải quân Mỹ loại biên dòng máy bay này vào năm 2006.

Dãy nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Iran tại tỉnh Isfahan hôm 22/2 (trái) và 9/3. Ảnh: Vantor

Căn cứ Tiêm kích Chiến thuật số 8 tại Isfahan được cho là nơi đóng quân của toàn bộ phi đội F-14 Iran, từng bị Israel nhắm mục tiêu trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Chưa rõ Iran còn bao nhiêu máy bay F-14 trong biên chế, song chuyên trang hàng không Aviationist nhận định Tehran còn không quá 30 phi cơ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Ảnh chụp hôm 22/2 cho thấy có ít nhất 5 phi cơ F-14 tại Căn cứ Tiêm kích Chiến thuật số 8, nhưng không rõ chúng đã bị loại biên hay chưa.

Theo Aviationist, một số máy bay đã được nâng cấp lên chuẩn F-14AM với các hệ thống điện tử hàng không nội địa của Iran, trong đó có radar cùng hệ thống cảnh báo chiếu xạ, và mang được cả vũ khí do Nga sản xuất như tên lửa đối không tầm ngắn R-73E.

Iran cũng tuyên bố đã tích hợp những khí tài tự chế tạo trong nước cho dòng F-14, ví dụ tên lửa đối không Fakour-90 được phát triển trên cơ sở đạn AIM-54 Phoenix và MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Phạm Giang (Theo War Zone, Aviationist)