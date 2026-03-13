Anh tự tin có thể đảm nhiệm gần hết việc gia đình

Không dám hứa những điều cao sang, chỉ dám khẳng định sẽ dành hết tình yêu cho em, thêm sự tử tế và nhẹ nhàng.

Anh sinh năm 1991, sống và làm việc tại Vũng Tàu. Đại gia đình anh đều sinh sống ở đây. Công việc hiện tại của anh là làm trong mảng kỹ thuật cho một công ty chuyên sản xuất, chế tạo thiết bị. Công việc đã ổn định và anh đã gắn bó hơn 8 năm. Về tính cách, anh được mọi người nhận xét là người hòa đồng, vui vẻ và hay cười. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, anh cũng luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nhẹ nhàng đón nhận mọi chuyện. Anh nghĩ rằng chuyện gì đến rồi sẽ đến, có muốn tránh cũng không được, đúng không em?

Anh không hút thuốc, rượu không uống, còn bia chỉ uống một chút với lượng rất nhỏ, vì anh uống không được nhiều. Chỉ cần quá một lon là đã say, nên chưa bao giờ anh say xỉn cả. Anh cũng không lăng nhăng, gái gú, cờ bạc hay số đề. Anh nhận thức đó đều là những tệ nạn nên cần tránh xa. Đối với việc nhà, anh khá tự tin vì có thể đảm nhận hầu hết việc trong gia đình. Vì làm thường xuyên nên với anh những việc đó khá đơn giản; còn nấu nướng thì anh chỉ tự nhận là tạm ổn. Những món cầu kỳ, bắt mắt, anh chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng chưa đủ khả năng làm tốt. Vì vậy, anh sẽ cố gắng học hỏi thêm để nâng cao tay nghề nhé em.

Về quan điểm tình yêu và hôn nhân, trước hết anh chỉ mong ở em những đức tính này: luôn chung thủy. Khi đã yêu và trở thành một gia đình thì phải biết tin tưởng, tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh và có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình. Khi anh mong ở em như vậy thì chắc chắn anh cũng làm được. Không có lý do gì anh không làm được mà lại yêu cầu em những điều đó, đúng không?

Anh sẵn lòng bước tới vì em, chỉ cần anh có lý do. Hơn hết, vì yêu thương em mà ở lại. Với anh, chữ "thương" còn nặng hơn chữ "yêu". Người ta thường nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng ít ai nói "thương từ cái nhìn đầu tiên". Bởi vì thương một người không phải vì họ quá hoàn hảo, cũng không phải vì họ quá giỏi giang hay nổi bật giữa đám đông. Chỉ đơn giản là khi ở bên họ, mình thấy lòng dịu lại, thấy bình yên, thấy nhẹ nhõm và được là chính mình; không cần gồng lên, cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ. Giữa thế giới rộng lớn này, tìm được một người khiến mình cảm thấy an yên đã là điều rất đáng trân trọng rồi.

Với anh, thương một người... chỉ vậy thôi. Hôm nay viết những dòng này cũng đúng vào ngày sinh nhật của anh. Anh thực sự hy vọng có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, để nắm tay nhau và cùng đồng hành trên con đường phía trước. Nếu khi đọc những dòng này, em cảm thấy có chút lắng đọng trong lòng, thấy đồng điệu về tính cách, sở thích và quan điểm sống, thì hãy gửi thư cho anh nhé. Anh không dám hứa những điều quá cao sang, nhưng anh dám khẳng định sẽ dành hết tình yêu để đối đãi với em, dành cho em sự tử tế và nhẹ nhàng. Anh chỉ mong có thể mang đến một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Đó là những lời từ tận đáy lòng của anh. Chúc em và mọi người có những giây phút vui vẻ, bình an bên gia đình và bạn bè. Chúc em một đời an yên.

