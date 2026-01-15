Anh viết dòng những này với tâm thế của một người đàn ông đã đủ trải nghiệm để hiểu mình muốn gì và trân trọng điều gì trong cuộc sống.

Anh nghiêm túc, chân thành và thật sự mong muốn tìm được người phụ nữ phù hợp để cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền vững, hướng đến một gia đình hạnh phúc.

Anh sinh ra trong gia đình bình dị ở vùng ngoại thành Hà Nội. Tuổi thơ của anh gắn liền với sự yêu thương, dạy dỗ và những giá trị sống mà bố mẹ truyền lại. Nhờ vậy, anh luôn cố gắng sống có trách nhiệm, biết phấn đấu và tự lập. Sau khi hoàn thành việc học, anh tự xây dựng cho mình công việc ổn định, đủ để có tự do tài chính và thời gian dành cho những điều quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, anh cảm thấy mình đã sẵn sàng cho hành trình mới – hành trình tìm kiếm một người đồng hành để cùng nhau vun đắp mái ấm.

Về ngoại hình, anh cao 1m74, thân hình cân đối. Anh không dám nói mình nổi bật nhưng tin mình là người chỉn chu, sạch sẽ và biết chăm sóc bản thân. Tính cách anh khá hòa đồng, hiền, đôi khi hơi hướng nội nhưng đó là kiểu hướng nội ấm áp, biết lắng nghe và chia sẻ. Anh sống đơn giản, không cầu kỳ. Ngoài thời gian làm việc, anh thích chơi thể thao để giữ sức khỏe, đọc sách để mở rộng hiểu biết và nghe nhạc để thư giãn. Anh cũng thích những buổi cà phê nhẹ nhàng, những chuyến đi ngắn để đổi gió và cân bằng cuộc sống.

Còn về em, người anh hy vọng sẽ sớm gặp, mong em biết cư xử, sống chân thành, biết yêu thương bản thân và quan tâm đến những người xung quanh. Anh trân trọng sự dịu dàng, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của một người phụ nữ. Nếu em dễ nhìn, có lối sống lành mạnh và không chênh lệch tuổi quá nhiều thì thật tuyệt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống.

Anh tin rằng hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao, mà từ sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, trò chuyện và biết đâu bắt đầu một hành trình nghiêm túc để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ