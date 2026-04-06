Anh trân trọng những điều giản dị, yêu sự bình yên

Mình là một người đàn ông 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, nơi mà mỗi buổi sáng thức dậy đều nghe tiếng chim hót, tiếng nước lăn tăn bên bờ kênh, mùi hương lúa đồng hòa lẫn trong không khí. Miền Tây đã dạy mình biết trân trọng những điều giản dị, yêu sự bình yên trong cuộc sống, luôn giữ lòng chân thành với mọi người xung quanh.



Hiện tại mình làm công việc nhà nước và có thêm một công việc làm thêm để cuộc sống ổn định hơn, vừa tiết kiệm cho tương lai, vừa trải nghiệm nhiều điều mới. Mình đã tốt nghiệp cao học, luôn cố gắng áp dụng kiến thức vào thực tế để hoàn thiện bản thân và công việc. Ngoài ra, mình vẫn đang học tiếng Anh để giao tiếp tốt hơn và tiếp cận những thông tin, kiến thức mới. Một sở thích lớn của mình là tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI), vì mình tin rằng công nghệ và kiến thức sẽ giúp cuộc sống tiện lợi hơn, đồng thời mở ra những cơ hội mới.



Về tính cách, mình là người hiền lành, hơi nội tâm, nhưng khi đã quen thì mình nói nhiều, thích chia sẻ và lắng nghe. Mình tin rằng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi có người để cùng tâm sự, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ và cả những lo lắng nhỏ nhặt hằng ngày. Mình không thích khoa trương hay sống ảo, nhưng luôn cố gắng là người đáng tin cậy, chu đáo và biết quan tâm đến người khác.



Mình mong muốn tìm một người bạn đời, độ tuổi từ 30 đến 40, có ý định kết hôn và muốn cùng nhau vun đắp hạnh phúc lâu dài. Nếu bạn là mẹ đơn thân, mình hoàn toàn sẵn sàng, vì với mình tình cảm và sự chân thành quan trọng hơn mọi thứ khác. Mình không quan trọng nghề nghiệp, địa vị hay thu nhập; chỉ cần bạn là người thật thà, giản dị, chăm chỉ và biết yêu thương. Nếu bạn là công nhân, lao động hay làm nghề bình thường, càng phù hợp với mình, bởi mình tin rằng sự chân thành, thật thà và tinh thần chịu khó quan trọng hơn mọi thứ khác trong cuộc sống.



Mình tin rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà là sự đồng hành trong từng ngày, trong những điều giản dị và nhỏ bé nhất. Mình muốn cùng người ấy nấu những bữa cơm ấm áp, đi chợ cuối tuần, chăm sóc ngôi nhà nhỏ, và cùng vun đắp ước mơ riêng của mỗi người. Mình muốn một mối quan hệ mà cả hai đều cảm thấy thoải mái, yên bình, cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển và vượt qua những thử thách trong cuộc sống.



Mình cũng rất thích tìm hiểu công nghệ, đặc biệt là AI, nhưng đừng lo, mình không phải người chỉ sống với máy móc hay lý thuyết. Mình vẫn yêu những điều giản dị: một buổi chiều dạo quanh đồng lúa, nghe tiếng côn trùng, hay nhâm nhi cà phê và trò chuyện cùng người thân. Mình tin rằng kiến thức và đời sống mộc mạc có thể song hành, và sự cân bằng đó làm cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.



Cuộc sống không chỉ là việc kiếm tiền, làm việc hay những lo toan hàng ngày. Mình tin hạnh phúc thực sự nằm trong những khoảnh khắc giản dị: một nụ cười buổi sáng, một cái ôm khi mệt mỏi, một lời động viên đúng lúc, hay chỉ là cùng nhau ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Mình muốn cùng bạn tạo nên những khoảnh khắc ấy mỗi ngày, để dù đời có khó khăn, chúng ta vẫn có nhau, vẫn thấy bình yên và ấm áp. Mình không phải người hoàn hảo nhưng luôn cố gắng trở thành người tốt hơn mỗi ngày, để xứng đáng với tình cảm của người bạn đời. Mình hy vọng sẽ tìm được một người phụ nữ chân thành, mộc mạc, biết trân trọng những điều giản dị, sẵn sàng cùng mình xây dựng một tổ ấm. Không cần quá nhiều hoa hồng hay lời hoa mỹ, chỉ cần có sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương nhau thật lòng.



Nếu bạn đọc đến đây và thấy một chút rung cảm, hoặc thấy chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau những niềm vui và nỗi buồn, hãy nhắn tin cho mình. Mình rất mong được làm quen, trò chuyện, lắng nghe bạn, từ đó chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Cuộc sống giản dị nhưng nếu có người đồng hành, giản dị cũng trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ. Mình tin rằng tình yêu chân thành sẽ tìm đến đúng người vào đúng thời điểm, và mình sẵn sàng chờ đợi người ấy.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.