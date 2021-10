Anh trai chồng không sòng phẳng tiền bạc dù có điều kiện

Ngày xưa yêu nhau tôi không can thiệp, giờ có chồng rồi tôi rất khó chịu mỗi khi anh cả chồng nhờ gửi hộ tiền mà không trả.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nhà có hai chị em gái, chị gái hơn tôi 13 tuổi. Bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu, rất mong có con trai nhưng gia đình ngày đó quá nghèo, lương không đủ sống nên chỉ sinh chị em tôi. Từ khi là sinh viên năm thứ hai, tôi đã đi làm thêm kiếm tiền dù lúc đó gia đình không còn khó khăn như xưa. Biết được sự nhọc nhằn khi làm ra đồng tiền nên tôi luôn ý thức sử dụng tiền, chuyện tiền bạc rất rõ ràng, chưa bao giờ để mất lòng ai vì vấn đề này.

Tôi 28 tuổi, làm công chức ở Hà Nội lương tháng gần 8 triệu đồng và mới lấy chồng được 8 tháng, chưa có kế hoạch sinh em bé vì mới mua chung cư còn nợ khoảng một tỷ đồng. Chồng hơn tuổi tôi, từng học thạc sĩ hai năm rưỡi ở nước ngoài và về nước cách đây một năm, lương tháng gần 60 triệu, công việc áp lực. Chúng tôi yêu nhau 6 năm trước khi kết hôn.

Gia đình chồng cùng tỉnh với tôi, khác huyện, có 4 người con, 3 trai và một gái, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ chồng là giáo viên về hưu. Chồng tôi là con trai thứ ba, trên có hai anh trai và dưới là em gái. Gia đình anh cả đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có thu nhập tốt. Gia đình anh hai ở Hà Nội và làm việc cho công ty nước ngoài. Em gái chồng bằng tuổi tôi, đang ở quê, làm cơ quan nhà nước. Tôi giới thiệu sơ qua để các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình chồng, hoàn toàn không có ý định khoe khoang.

Gia đình chồng rất yêu thương tôi, chỉ có điều tôi khó chịu với anh cả chồng. Anh có học thức, học vị, vợ chồng anh chị thu nhập tốt. Hồi chúng tôi đang yêu, anh công tác ở Việt Nam, lương tháng khoảng 15 triệu; anh cả lúc đó là sinh viên ở nước ngoài. Anh chồng có học bổng, đất nước đó có chế độ phúc lợi tốt nên không tốn kém là bao. Anh cả hay nhờ chồng tôi mua sách gửi qua, chuyển khoản các đám hiếu hỉ cho bạn bè ở Việt Nam, góp tiền ở quê hương, gia hạn visa..., những khoản đó không hề nhỏ và không bao giờ thấy anh trả. Khi đó chưa cưới nên tôi không can thiệp chuyện anh em của anh.

Nói thêm một chút, anh cả chồng có nhà ở Hà Nội, nhà do bố mẹ chồng cho 2/3. Căn nhà đó đang cho thuê tầm 15 triệu mỗi tháng, khách trả hàng tháng qua thẻ ngân hàng ở Việt Nam của anh chồng. Lúc còn yêu, tôi giả vờ hỏi các khoản nợ của anh cả thì người yêu tôi bả anh cả có gia đình rồi, giúp được bao nhiêu thì giúp, không nghĩ nhiều. Anh cả do có xích mích với anh hai và cô em gái nên không bao giờ nhờ vả. Sau này lấy nhau, nghe em chồng bảo là không hợp tính, ít nói chuyện, chồng tôi hiền lành nên hợp tính anh cả. Đặc biệt hai anh trai của chồng không biết xích mích gì mà hủy kết bạn trên mạng xã hội luôn, tôi hỏi mà chồng không nói. Em chồng bảo do anh cả can thiệp quá sâu vào gia đình anh hai nên mâu thuẫn, anh hai chủ động hủy kết bạn.

Năm 2019-2020, chồng tôi (lúc đó là bạn trai) đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Trước khi đi, tình cờ tôi đọc được tin nhắn anh cả gửi cho anh: "Nếu em chưa có bạn gái thì anh khuyên em qua châu Âu học hãy yêu một cô gái Tây. Em sẽ học hỏi được rất nhiều điều". Thế chẳng khác gì anh cả xúi bạn trai bỏ tôi. Rồi tôi cũng vờ như không biết gì nhưng từ đó luôn có ác cảm với anh cả. Dù được học bổng nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên những năm đó chồng tôi khá khó khăn, đặc biệt khi dịch bùng nổ. Tôi chỉ biết khi dịch xảy ra ở đất nước chồng tôi học, chỉ anh hai gửi cho chồng tôi 30 triệu đồng để mua trái cây, thuốc tăng sức đề kháng. Khi anh hai mua chung cư, vợ chồng tôi đã biếu 100 triệu đồng, coi như hết nợ.

Anh cả không ngừng nhờ vả trong những năm tháng chồng khó khăn dù anh có công việc tốt ở nước ngoài. Đầu tiên là đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc năm 2020, anh cả nhờ chồng tôi mua hộ điều hòa cho mẹ rồi "anh gửi tiền sau". Chồng tôi lúc đó phải nhờ bạn thân cấp 3 mua nợ hết gần 10 triệu đồng; sau khi về nước đi làm đã trả bạn. Khi tôi về quê thăm mẹ, mẹ chồng lúc đó kể tôi nghe về chiếc điều hòa anh cả tặng, chính xác là bằng tiền của chồng tôi nhưng tôi chỉ cười và không nói gì. Chưa hết, khi đợt lũ lụt miền Trung lịch sử vào tháng 10 năm ngoái, anh cả nhờ chồng tôi gửi hộ 2 triệu đồng (bạn anh cả đứng ra kêu gọi từng người trong lớp đại học), chồng cũng nhờ tôi gửi hộ. Những khoản lẻ tẻ tầm 500 nghìn đồng đến một triệu đồng ủng hộ làng, xóm ở quê hương để xây dựng nông thôn mới bằng tên anh cả nhưng người gửi tiền là chồng tôi... Lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về anh cả, nhận thấy anh sĩ diện, muốn đẹp mặt mình với bà con quê hương nhưng không muốn bỏ tiền túi.

Đầu 2021, chồng tôi về nước và đi làm lương khoảng 60 triệu đồng, nhận thêm dự án làm ngoài, tổng thu nhập cũng tầm 100 triệu đồng. Anh cả mừng cưới vợ chồng tôi hai chỉ vàng. Sau đó một tháng, qua lời mẹ kể tôi mới biết chồng đưa mẹ tiền, nói là anh cả gửi tiền về nhờ mua vàng, sự thật vẫn y như những lần trước đây. Tôi không biếu ba mẹ chồng tiền mặt vì biết ông bà tiếc sẽ không tiêu, rồi lại cho vợ chồng tôi nên toàn chủ động gửi em chồng tiền mua thức ăn, thuốc, áo quần cho ba mẹ (em lấy chồng trong làng).

Đầu tháng 5 em chồng sửa nhà, vợ chồng tôi cũng biếu em 100 triệu đồng. Khi Hà Nội giãn cách trong làn sóng Covid thứ tư cũng chính em chồng, ba mẹ chồng gửi đồ ăn lên cho chúng tôi và anh hai. Mỗi lần về quê tôi tay xách nách mang toàn đồ quê của gia đình em. Tính tôi sòng phẳng, gửi luôn tiền nhu yếu phẩm mặc dù em chồng nói gà, vịt em nuôi. Mỗi dịp em xuống Hà Nội, chúng tôi mời gia đình em ăn uống thoải mái, mua sắm này kia vì biết em thường xuyên qua lại chăm sóc ba mẹ ở quê. Xin nói thêm, ba mẹ chồng tôi không thích ở chung với con cái vì sợ sứt mẻ tình cảm, chung đụng hai thế hệ. Anh hai chồng yêu quý tôi như em gái; mỗi bận anh đi nước ngoài về, em chồng có gì, tôi có cái đó. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi về nhà anh hai ăn uống vui vẻ.

Tôi không tiếc thứ gì với nhà chồng vì luôn ý thức rằng thu nhập chính của gia đình tôi là do chồng. Thế nhưng cho là cho, mượn là mượn; quan điểm của tôi là cho 10-20 triệu đồng vô tư nhưng mượn 50 nghìn đồng phải trả. Tôi không có nhiều kinh nghiệm xử lý việc này vì mới kết hôn, kính mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Thùy

