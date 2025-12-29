Anh tìm em, người cùng tạo nên gia đình hạnh phúc

Suy nghĩ của anh cũng hơi sâu sắc nên không hợp với những cô trẻ tuổi quá, em tầm 29-36 là ổn.

Thay vì đọc quá nhiều bài viết trên mục Hẹn hò rồi gửi tin nhắn và trông chờ hồi âm với tỉ lệ chọi khá cao, nay anh quyết định gửi bài viết của mình để xem vận may có đến hay không. Vì anh thích sự rõ ràng ngay từ đầu nên sẽ không có ngụ ý hay mập mờ gì hết. Anh tìm em, người sẽ cùng anh tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Anh sinh 1992, tốt nghiệp đại học, quê Long An. Hiện tại anh ở quận 8 một mình nhưng dự định tương lai gần là sẽ không ở TP HCM vì nhà cũng sát vách thành phố rồi, không việc gì phải cố tìm một chỗ ở đó. Thay vào đó mình sẽ để phần tiền vốn dĩ dành cho việc thuê hay mua nhà đó đầu tư làm việc khác, em nhé. Gia đình anh cơ bản, sống thiện, ba mẹ trí thức lớn tuổi nghỉ hưu rồi, anh chị em cũng hòa thuận. Anh nhấn mạnh là công việc của anh hiện tại không ổn định, đối với anh thì anh không có định nghĩa ổn định vì sự ổn định chỉ là tạm thời trong khi cuộc sống vốn dĩ gắn liền với sự bất ổn nhiều hơn. Nói thế không có nghĩa là anh không cố gắng, anh đã làm qua nhiều loại hình công việc khác nhau nhưng không thành công, nên sau mỗi lần bị hụt vốn thêm thôi em à.

Đọc mấy bài viết về tuổi thì thấy nói là tuổi anh lúc còn trẻ khó khăn lận đận tới trung niên hoặc có vợ mới phất lên được (này không biết sao, mà thôi tạm tin vậy đi). Vậy em có muốn là người làm anh phất lên không? Anh sống đơn giản, biết cách chi tiêu hợp lý, không có nhu cầu phông bạt hào nhoáng hay bày tỏ cuộc sống cá nhân lên mạng, vì thế anh không xài mạng xã hội. Nếu em cũng vậy thì tốt quá. Anh tìm bánh bèo cao tầm 1m52 thôi vì bản thân có 1m58, 59 kg. Cơ mà em yên tâm nhé, anh vẫn đủ sức khỏe và bản lĩnh để giữ cho em an toàn. Anh có râu quai nón nên đôi khi bị hỏi lai Ấn hả, nếu gu của em là thư sinh trắng trẻo thì chắc sẽ không hợp đâu.

Đa số mọi người vẫn bảo anh đẹp trai, nhất là những bạn cùng giới. Trong tình cảm anh rất rõ ràng, yêu em thì trong lòng chỉ có em. Điều anh ghét nhất là sự phản bội. Tình cảm không bao giờ nên là thứ đem ra chơi đùa. Anh không có hứng thú với la cà tụ tập, nhậu nhẹt, thuốc lá cờ bạc hay chơi game. Người ta có câu: "Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ càng ngày càng lớn thôi", cho nên anh cũng có những niềm đam mê nhất định riêng là về đồ công nghệ và xe cộ. Quen anh, em sẽ không lo bị lạc hậu công nghệ hay xe hư mang ra tiệm bị vẽ vời đâu.

Anh không theo đạo, có xu hướng vô thần, nhưng tin vào nhân quả để giữ mình sống thiện và không làm điều ác. Nếu có thể, anh mong em có trình độ cao đẳng trở lên, mặc dù biết bằng cấp không quan trọng nhưng mà để mình dễ trò chuyện, không bị bất đồng quan điểm, nhiều cái không đáng thôi. Em có xu hướng thích kinh doanh, buôn bán càng tốt, vì anh cũng vậy. Suy nghĩ của anh cũng hơi sâu sắc nên không hợp với những cô trẻ tuổi quá, em tầm 29-36 là ổn.

Quê em miền Nam để lối sống mình dễ hòa hợp hơn. Miền Tây, mấy tỉnh lân cận Sài Gòn càng tốt, dễ đi lại và về thăm gia đình hai bên. Anh thừa biết là những ai lên mục Hẹn hò này tìm người thương là ở ngoài cuộc sống đã khó tìm được người như ý rồi, nhưng nếu em có đọc được bài viết này và thấy có điểm chung phù hợp thì hy vọng nó giúp anh tìm ra em, người lạ sẽ thành người thân, thành gia đình của anh. Cuối bài chúc mọi người có kỳ nghỉ cuối năm vui vẻ nhé.

