Anh tìm cô gái hiền dịu

Ngoài ra anh mong em chịu thương chịu khó và muốn cùng anh đồng hành trên quãng đường còn lại.

Anh tự giới thiệu về bản thân. Anh tên là Thành, sinh năm 1986 với chiều cao 1m72 và cân nặng là 55 kg. Anh hiện là giảng viên tại một đại học ở Hải Phòng, đây cũng chính là quê hương của anh.



Về phần tính cách, anh thật thà và thẳng thắn. Trải qua thời gian, anh đã bớt ăn nói thẳng thắn hơn do chịu đôi chút thiệt thòi. Anh cũng không khéo ăn nói lắm, may mắn anh là giáo viên nên khoản này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Về gia đình, mẹ anh mất khi anh ba tuổi. Sau đó, bố anh có đi thêm bước nữa và anh có thêm một người em trai. Em ấy đã lập gia đình và có hai cháu.



Trong cuộc sống, anh chưa từng hút thuốc. Về rượu bia thì chỉ khi có dịp lễ hay đặc biệt anh mới nhâm nhi đôi chút. Anh cũng không cờ bạc, đơn giản là từ bé anh đã bị vây quanh bởi những thứ này nên anh hiểu tác hại của nó.



Sau giờ làm việc, anh thích nghe nhạc, đọc tin tức và hoạt động thể thao nhẹ nhàng. Hiện tại, anh mong muốn lập gia đình, nhưng các mối quan hệ xung quanh đã không còn. Với sinh viên, họ đã cách anh tầm 20 tuổi nên cũng không còn là đối tượng "tiềm năng" nữa. Do đó, anh viết bài trên mục "Hẹn hò" để tìm em, anh không có yêu cầu gì đặc biệt về em cả, chỉ cần em chịu thương chịu khó và muốn cùng anh đồng hành trên quãng đường còn lại. Anh hy vọng là em ở Hải Phòng hoặc các vùng lân cận cho tiện gặp gỡ. Vì anh chưa lập gia đình nên mong em cũng như vậy. Đối với anh lúc này, quan trọng là đồng điệu về tâm hồn, các khoản khác chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp lẫn nhau.



Nếu em thấy anh phù hợp thì gửi thư cho anh. Anh đã sẵn sàng lập gia đình trong năm 2025 này. Anh sẽ trả lời mọi thư mà anh nhận được. Cảm ơn em đã đọc thư của anh.

