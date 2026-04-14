Anh thích trò chuyện có chiều sâu hơn những câu hỏi xã giao

Anh chỉ tìm một người khiến anh muốn trở nên tốt hơn, một cách tự nhiên, không gượng ép.

Anh 31 tuổi, cao 1m80, là kỹ sư AI, hiện làm việc tại TP HCM. Công việc của anh xoay quanh dữ liệu, mô hình và những thứ có thể dự đoán, nhưng càng làm lâu, anh càng nhận ra... có những thứ trong cuộc sống này không thể học bằng thuật toán, đặc biệt là cảm xúc. Sài Gòn quen mà lạ. Quen vì mỗi ngày đều đi qua những con đường cũ, những quán quen, những góc quen. Lạ vì giữa rất nhiều người, đôi khi anh vẫn thấy mình đứng một mình trong chính cuộc sống của mình.



Anh từng nghĩ mình vẫn ổn. Sau vài lần đổ vỡ, anh học cách tự cân bằng, tự đi qua mọi thứ mà không cần dựa vào ai khác. Cuộc sống một mình không tệ, tự do, gọn gàng, không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi sẽ có những tối rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả... mà vẫn thấy thiếu một ai đó, một người bạn đời có thể cùng nhau tâm sự về công việc, cuộc sống. Hai người đồng cảm với nhau thì thật tuyệt vời biết bao. Thiếu một người để kể những điều nhỏ nhặt.

Thiếu một ánh đèn không phải do mình bật. Thiếu cảm giác có ai đó đang chờ.



Anh không phải kiểu người ồn ào. Anh sống khá đơn giản, đi làm, về nhà, cuối tuần ra ngoài vận động hoặc đi đâu đó để "reset" lại đầu óc. Anh thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu hơn là những câu hỏi xã giao, cũng thích một người có thể ngồi cạnh nhau im lặng mà vẫn thấy thoải mái. Anh tin rằng, tình cảm không đến từ việc quen nhau bao lâu mà từ việc có thật sự "hợp" hay không. Có những người đi cạnh nhau rất lâu nhưng vẫn không hiểu nhau. Cũng có những người chỉ cần một khoảng thời gian ngắn lại thấy như đã quen từ rất lâu rồi.



Anh không tìm một người hoàn hảo vì biết mình cũng không như vậy. Anh chỉ tìm một người khiến anh muốn trở nên tốt hơn, một cách tự nhiên, không gượng ép. Một người mà khi ở bên, mọi thứ không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu. Nếu em cũng ở đâu đó trong thành phố này, từng đi qua những ngày dài một mình, từng nghĩ rằng "chắc mình ổn thôi"... biết đâu chúng ta chỉ đang đi chậm lại một chút để gặp đúng người, vào đúng thời điểm. Nếu người đó là em, anh nghĩ... mình có thể thử cùng nhau đi một đoạn đường dài hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.