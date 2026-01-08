Ngoại hình anh ở mức bình thường, cao 1m75–1m76, lối sống gọn gàng, không rượu chè, không tứ đổ tường.

Chào em! Khi những ngày cuối năm trôi qua, anh chợt nhận ra mình sắp bước sang một tuổi mới. Giữa nhịp sống quen thuộc, đôi lúc anh vẫn thấy thiếu một người để cùng chia sẻ những điều giản dị hàng ngày. Anh năm nay 34 tuổi, độc thân, đang sống cùng gia đình và làm việc tại Hà Nội. Công việc của anh thuộc lĩnh vực IT. Ngoại hình anh ở mức bình thường, cao 1m75–1m76, lối sống gọn gàng, không rượu chè, không tứ đổ tường. Anh thích sự tích cực và cân bằng trong cuộc sống.

Ngoài giờ làm, anh thường nghe nhạc, đọc sách, chạy bộ để giữ sức khỏe. Những sở thích đơn giản nhưng giúp anh thấy nhẹ nhàng hơn sau một ngày dài. Có những lúc dạo qua phố xá đông đúc, anh lại nghĩ giá như có ai đó để quan tâm, để cùng ngồi sau xe, cùng trò chuyện và đi với nhau lâu dài.

Anh viết những dòng này với mong muốn được làm quen một cô gái nghiêm túc, biết chăm sóc bản thân, nếu đang làm việc tại Hà Nội thì càng thuận tiện để gặp gỡ khi có duyên. Nếu em thấy có sự đồng điệu nào đó và sẵn sàng bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, anh rất mong có cơ hội được làm quen. Chúc em luôn bình an và nhiều niềm vui trong mùa xuân mới.

