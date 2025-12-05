Anh thích sự đơn giản, chung thủy

Anh mong có thể gặp một người bạn đồng hành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành, biết sẻ chia.

Chào em, người con gái anh sắp được làm quen! Anh 32 tuổi, không hiểu sao khá lận đận trong chuyện tình duyên. Hôm nay anh biết được trên VnExpress có mục này, nên viết bài lên đây, với hy vọng có thể tìm được mảnh ghép của đời mình. Anh không hy vọng tìm được một người vợ hoàn hảo, chỉ mong em là một nửa mảnh ghép phù hợp cho cả hai. Anh xin được giới thiệu vài điều về anh: anh quê gốc ở Sài Gòn, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh làm mảng văn phòng nên chủ yếu làm việc máy tính và điện thoại là chủ yếu. Tối anh cũng chỉ về nhà dọn dẹp và nghỉ ngơi nên thường ít đi chơi đâu khi ở độ tuổi mà bạn bè đã có gia đình.

Anh thích sự đơn giản, trân trọng những người chân thành, tử tế. Trong tình cảm, anh chung thủy, luôn quan tâm và yêu thương hết mình. Tuy cuộc sống có những lúc bận rộn, nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dành sự ưu tiên quan tâm đến người mình thương yêu. Anh mong có thể gặp một người bạn đồng hành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành, biết sẻ chia và cùng nhau vun đắp và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, dù là tình bạn hay tiến xa hơn.



Cuộc đời mỗi người vừa dài lại không dài, vừa ngắn lại không ngắn, chúng ta cố gắng trở thành người phù hợp cho một ai đó. Chúng ta cùng nhau cố gắng, hoàn thiện và những ngày tháng về sau, bên em, bên gia đình của mình, người thân là quãng thời gian yêu thương, trân trọng nhau và sống một cuộc đời thật nhiều ý nghĩa nhé. Mong sớm được kết nối và gặp em.

