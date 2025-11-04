Anh thích người hiền lành, có học thức, biết lắng nghe và chia sẻ

Anh không vội vàng nhưng nghiêm túc, nếu hợp nhau, anh muốn cùng em vun đắp một gia đình nhỏ, giản dị mà ấm áp.

Anh là một chàng trai sinh năm 1991, đang sống và làm việc tại khu vực phía Nam thành phố Nha Trang, nơi có biển xanh, cát trắng và nắng vàng, nhưng trái tim thì vẫn còn hơi "trống trải". Hiện tại anh làm nhân viên kế toán kho, công việc nghe có vẻ hơi khô khan nhưng anh thì không như thế đâu. Tính cách anh khá vui vẻ, hòa đồng, thi thoảng hơi "tếu táo" một chút cho đời đỡ nhạt. Anh hay nói, nhưng chỉ khi thấy có người hiểu và muốn lắng nghe, còn không thì... anh cũng im lặng rất giỏi.



Anh là người hiền lành, chững chạc, tới tuổi này rồi cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là yêu cho vui mà là yêu để cùng nhau xây dựng. Anh không vội vàng nhưng nghiêm túc, nếu hợp nhau, anh muốn cùng em vun đắp một gia đình nhỏ, giản dị mà ấm áp. Thời gian rảnh, anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, hoặc đi đâu đó để đổi gió, không cần quá xa hoa, chỉ cần đúng người là đủ vui.



Về ngoại hình, anh không phải "soái ca" bước ra từ ngôn tình, nhưng cũng không đến nỗi khiến ai phải giật mình, nói chung là "bình thường" nhưng biết chăm sóc bản thân. Học hành thì không xuất sắc nhưng cũng ráng học hành cho có tấm bằng đại học để ba mẹ yên tâm. Anh thích người phụ nữ hiền lành, có học thức, biết lắng nghe và chia sẻ; không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ tử tế để cùng nhau bước qua những ngày vui buồn của cuộc đời. Nếu em thấy đâu đó trong những dòng này có một chút gì đó khiến em mỉm cười, hy vọng ta sẽ có cơ hội được bắt đầu một câu chuyện nào đó, dù là nhỏ thôi nhưng đủ chân thành. Cảm ơn em đã đọc đến đây và nếu có duyên, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.

