Anh thích đạp xe, yêu sách, tìm bạn đồng hành

Anh là Nguyên, sinh cuối năm 1983, cao 1m76, quê ở Thủ Thiêm, Sài Gòn xưa. Giờ anh sống ở Thủ Đức, nơi anh chăm sóc mẹ và tìm niềm vui trong những điều giản dị. Hàng ngày, anh đạp xe đi làm, thói quen đã theo anh 27 năm, chắc cũng hơn 130 ngàn km rồi. Nhờ vậy mà anh khỏe mạnh, chẳng lo bệnh tật, cũng chưa tiêm vaccine Covid.



Anh sống đơn giản, thích màu xanh, không hút thuốc, ghét rượu bia, đã làm quen với Phật pháp cùng thiền định được 13 năm. Anh giữ 5 giới, cố gắng sống chân thành và bình an. Anh yêu sách, nhà có hơn 1.000 quyển sách. Anh hay lên rừng núi ngồi thiền, hòa mình vào thiên nhiên, đôi khi phụ giúp các tour trải nghiệm núi rừng. Anh cũng thích giúp đỡ mọi người lúc khó khăn (cứu một cô gái ở vịnh Cam Ranh, đi tìm người lạc 3 ngày 3 đêm ở Tà Năng...) dù chỉ là một việc nhỏ.



Anh chưa từng lập gia đình. Anh đã quen với việc tự xử lý mọi chuyện, vui buồn hay khó khăn đều tự vượt qua, đến mức mọi thứ dường như trở thành bình thường. Anh ít khi để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân hay người xung quanh. Nhưng có những khoảnh khắc, như khi đạp xe về một mình, hay ngồi giữa rừng núi tĩnh lặng, lòng anh chợt chạnh. Những lúc ấy, mình khao khát một người bạn đồng hành, không cần họ phải làm gì lớn lao, chỉ cần cùng nhau chia sẻ những cung bậc của cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn, hay cả những ngày bình dị. Với anh, đó chính là giá trị thật sự của một mái ấm gia đình.



Anh mong gặp một người cũng yêu sự chân thành, biết trân trọng những khoảnh khắc giản đơn, sẵn sàng cùng mình bước qua mọi hành trình của cuộc đời. Nếu em thấy chút đồng điệu, mình rất mong được trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của em.

