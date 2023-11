Anh thích bạn gái nhẹ nhàng, nữ tính

Anh gần 39 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, được bạn bè nhận xét là manly, tính ôn hòa và hướng nội.

Là độc giả khá lâu của VnExpress, anh từng đọc bài của các bạn được đăng trên trang Hẹn hò, trong đó nhiều bạn đã tìm được hạnh phúc của riêng mình đã thôi thúc anh viết bài này với hy vọng mình cũng tìm được chân ái. Tuy nhiên, là người không giỏi môn văn thời đi học, do vậy anh khá băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu để em - người mà anh hàng mong muốn làm bạn hiểu được anh.

Tính của anh khá chu đáo, nhất là trong công việc chuyên môn, khi được giao công việc gì, đều hoàn thành đến nơi đến chốn với chất lượng tốt nhất. Anh đang làm tại doanh nghiệp nước ngoài ở TP HCM về công việc kỹ thuật, đúng chuyên môn đào tạo, thu nhập tốt, tiệm cận 10 con số mỗi năm (trước thuế).

Về học vấn, anh tốt nghiệp tiến sĩ ở châu Âu, từng có một thời gian làm việc ở công ty đa quốc gia để tích lũy kinh nghiệm. Anh cao 1,75 m và nặng khoảng 74 kg, trắng trẻo, thân hình cân đối do thường xuyên rèn luyện thể thao, khuôn mặt ưa nhìn, được bạn bè nhận xét là manly đấy (cười). Anh không hút thuốc lá, không thích uống rượu, bia và may mắn là công ty nơi anh làm việc không có lệ ép uống rượu bia khi tổ chức party hay lúc tổng kết cuối năm.

Tính anh ôn hòa và hướng nội, lúc rỗi thường thích nghe những bản nhạc không lời hoặc đọc sách chuyên môn hay sách truyện (do thói quen từ nhỏ), hoặc chăm sóc vài cây cảnh yêu thích trong căn hộ riêng. Do đặc thù công việc nên anh có thể làm việc online, không cần có mặt ở công ty nên thời gian khá chủ động. Anh cũng thích các hoạt động thể thao như tập gym, leo núi, lặn hoặc du lịch. Ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ, anh thường cùng bạn bè hoặc động nghiệp đi picnic, tự lái xe đến các khu du lịch hay nghỉ mát để nghỉ ngơi hoặc xả stress...

Anh sinh ra trong gia đình trí thức, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau, bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con cái về lập nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư.

Anh mong muốn làm quen bạn gái có chiều cao từ 1,6 m trở lên, khuôn mặt ưa nhìn, tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, tính tình nhẹ nhàng, sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Lý do anh không muốn yêu xa là năm nay anh đã bước sang tuổi 39, muốn sau khi làm quen, có thể gặp nhau trực tiếp để trao đổi, hiểu về nhau, còn sống xa nhau thì cần nhiều thời gian hơn, mà anh không muốn lãng phí thời gian do di chuyển đi lại để gặp nhau.

Gặp được nhau là cái duyên, còn để hiểu về nhau cần nỗ lực từ cả hai phía. Trong cuộc sống, cần chia sẻ và lắng nghe nhau, bởi anh biết nam và nữ hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu vì nhau, chúng ta sẽ bước qua mọi trở ngại, như trong quyển sách "Men are from Mars, Women are from Venus" của tác giả John Gray đã mô tả.

Người xưa thường nói câu "nhân vô thập toàn", anh không phải người hoàn hảo, cũng có những khiếm khuyết mà trong bài viết này tạm chưa nói ra. Hy vọng trong quá trình trao đổi thông tin, em sẽ hiểu anh và chúng ta sẽ hiểu nhau, vì nhau để xây dựng một gia đình nhỏ, nơi để chúng ta đi về sau ngày làm việc, nơi luôn tràn ngập yêu thương và tiếng cười của tất cả thành viên - anh, em và các con.

Mọi tiêu chuẩn nêu trên chỉ là định tính, khi gặp nhau, cảm xúc sẽ làm cho trái tim chúng ta rung động, lúc đó các tiêu chuẩn chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

Do vậy, anh hy vọng em đọc được bài viết này, cảm nhận được sự chân thành của anh thì gửi email nhé.

