Anh thả nhầm người nhập cư phạm tội tấn công tình dục

Cảnh sát Anh truy tìm một người nhập cư bị kết án tù vì tấn công tình dục, sau khi người này được thả nhầm khỏi nhà tù.

Hadush Gerberslasie Kebatu, 38 tuổi, công dân Ethiopia đang xin tị nạn ở Anh, đáng lẽ bị đưa tới một trung tâm giam người nhập cư để chuẩn bị trục xuất, nhưng vô tình được thả khỏi nhà tù ở Chelmsford, thành phố nằm ở đông bắc thủ đô London, ngày 24/10.

Kebatu tháng trước bị kết án 12 tháng tù vì 5 tội danh gồm tấn công tình dục một bé gái 14 tuổi, kích động một bé gái tham gia hoạt động tình dục và quấy rối. Việc người này bị bắt và truy tố đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối người di cư khắp nước Anh trong mùa hè.

Hadush Gerberslasie Kebatu, 38 tuổi, công dân Ethiopia, bị kết án tù vì tấn công tình dục tại Anh. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ Kebatu được thả khỏi nhà tù như thế nào. Cục Quản lý Nhà tù Anh đã mở cuộc điều tra và đình chỉ công tác một quản giáo, nhưng chưa nêu cụ thể sai phạm.

Aaron Stow, chủ tịch Công đoàn ngành Tư pháp Hình sự, tổ chức đại diện cho các quản giáo, cho rằng việc Kebatu bị thả nhầm là "thất bại nghiêm trọng trong công tác" và là "sự phản bội đối với nạn nhân, cộng đồng và công lý".

Cảnh sát Essex, đông bắc London, cho hay đã xác định được Kebatu lên tàu ở Chelmsford sau khi được thả, nhưng chưa tìm thấy nơi anh ta ẩn náu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ nỗi "kinh hoàng", cho rằng "không thể chấp nhận" khi một tội phạm tình dục được phóng thích nhầm.

"Cảnh sát đang khẩn trương truy lùng hắn ta cùng sự hỗ trợ của chính phủ", ông Starmer nói. "Người đàn ông này phải bị bắt và trục xuất vì đã phạm tội trên đất Anh".

Căng thẳng về người di cư trái phép vốn âm ỉ từ lâu tại Anh, khi mỗi năm có hàng chục nghìn người vượt qua eo biển tới Anh và được sắp xếp ở khách sạn trong quá trình chờ xin tị nạn. Các nhà phê bình cho rằng việc này tiêu tốn hàng triệu bảng Anh tiền thuế của người dân, còn các khách sạn biến thành điểm nóng xung đột trong cộng đồng.

Hồng Hạnh (Theo AP)