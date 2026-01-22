Anh sống tình cảm và luôn hướng về gia đình

Anh mong những ngày cuối tuần, khi em được nghỉ, mình có thể gác công việc sang một bên, cùng nhau la cà đâu đó.

Chào em, anh vẫn đang tìm em mỗi ngày. Trong lần đăng bài trước anh kết nối được mấy bạn nữ, khi trò chuyện có bạn đã hỏi anh câu này: "Anh có vội quá không? Anh cũng cần thời gian nhìn lại chứ". Anh nghĩ rằng dù vấp hay bước hụt thì kết quả vẫn chỉ có một là ngã, tự xoa tự đứng lên bước tiếp. Nếu cứ ngồi đấy mãi ôm chỗ đau thì sớm hay muộn vẫn phải đứng lên mà. Qua những kết nối anh được biết vài bạn đã cần 4, 8, 10 năm mới nhận ra mình vẫn mong có người đồng hành, cần một bờ vai.

Vui hay buồn thì năm tháng vẫn cứ trôi, không đợi một ai. Bố mẹ, những người thương ta nhất rồi cũng già đi. Anh em thuở nhỏ có thể chung quần chung áo, nhưng lớn lên ai cũng có gia đình, cuộc sống riêng. Con cái khi trưởng thành cũng tự bước trên con đường của mình. Vậy thì, chẳng phải chỉ có em và anh mới là người có thể đi cùng nhau đến cuối con đường hay sao?

Cuộc đời là để trải nghiệm. Không có quá nhiều thời gian để chờ đợi, thử nghiệm suốt 4, 8 hay 10 năm, đến khi nhận ra thì thanh xuân đã trôi qua mất rồi. 4–8–10 năm trước, cơ hội và lựa chọn luôn nhiều và dễ dàng hơn. Vì thế, anh chọn đứng lên bước tiếp khi thời gian còn ủng hộ. Vừa đi vừa xoa cũng được, có đi mới đến; đứng một chỗ ôm nỗi đau thì sẽ chẳng bao giờ chạm được hạnh phúc. Ai cũng có quyền hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự đến, mình phải chủ động đi tìm.

Phía trước còn rất nhiều bộn bề, vui buồn đan xen, không ai đoán trước được điều gì. Sẽ thật tốt nếu em và anh có thể đi cùng nhau, về chung một đội, nắm tay, chia sẻ và tựa vào nhau (không phải dựa dẫm) để không ai cảm thấy cô đơn. Anh muốn được cảm nhận đủ đầy sắc màu cuộc sống cùng em. Anh và em đến từ hai môi trường khác nhau, tính cách cũng khác nên việc không tự nhiên hòa hợp là điều bình thường. Quan trọng là mình học cách dung hòa, nhường nhịn và tôn trọng nhau. Khi đã có chung mục đích, thiện chí xây dựng và trách nhiệm, gặp khó thì cùng bàn bạc, chọn ở lại chứ không buông tay, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Anh mong em ở trong khoảng 38–42 tuổi và đang sống tại Hà Nội để tiện qua lại. Hà Nội giờ rộng lắm, nhưng khi mọi thứ mới bắt đầu, cần thời gian để bồi đắp dần. Trong tình cảm, khoảng cách là rào cản lớn: trò chuyện không thấy rõ cảm xúc, khi cần vỗ về không thể xuất hiện ngay, đến lúc đủ chín thì tuổi mình lại ngại thay đổi công việc, môi trường sống. Anh là người hơi thực tế nên nghĩ như vậy.

Về anh: hiện tại anh độc thân, không vướng bận mối quan hệ nào. Anh cao 1m69, nặng 65 kg, tính cách thẳng thắn, không mồm mép, cũng không khéo gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Bù lại, những gì anh nói và làm đều chân thành. Nếu tiếp xúc đủ lâu, em sẽ cảm nhận được. Cảm xúc có thể đến sớm hay muộn tùy duyên, nên nếu sau email này mình có dịp gặp gỡ, mong em đừng vội rời đi quá sớm nhé. Hợp nhau rồi, anh cũng có thể nói được vài câu sến sẩm đấy.

Anh chia sẻ thêm một trải nghiệm để em cân nhắc: có những mối nói chuyện rất hợp qua email nhưng khi gặp lại không có rung động; cũng có trường hợp gặp sớm thì có cảm xúc nhưng càng trò chuyện lại thấy nhiều điểm không phù hợp. Mỗi lựa chọn đều có mặt được và chưa được. Anh có công việc ổn định, thu nhập đủ cho cuộc sống hiện tại nên em không phải lo gánh nặng gì. Anh tin rằng trước khi đến với nhau, mỗi người đều đang tự sắp xếp cuộc sống của mình ổn thỏa. Hai cái "ổn" kết hợp lại thành một "ổn" lớn hơn sẽ không khó.

Anh mong những ngày cuối tuần, khi em được nghỉ, mình có thể gác công việc sang một bên, cùng nhau la cà đâu đó. Những việc trong nhà cần đến bàn tay đàn ông, anh luôn chủ động nên em cứ yên tâm. Nếu em biết nấu ăn thì thật tuyệt, vì bữa cơm gia đình là lúc mọi người quây quần, trò chuyện, chia sẻ để thêm gắn kết. Anh sống tình cảm và luôn hướng về gia đình, mong em cũng vậy.

Cuối mỗi ngày, khi mọi việc đã xong, mình nằm cạnh nhau, kể những câu chuyện không đầu không cuối rồi cùng cười khúc khích. Sơ sơ về anh là vậy để em còn thấy tò mò. Nếu em thực sự nghiêm túc và mong muốn xây dựng một gia đình, đừng ngại kết nối nhé. Anh đang viết những dòng này khi Hà Nội có mưa phùn trong đợt không khí lạnh mới, chỉ còn tròn một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ. À, các tiêu chí chỉ mang tính tương đối và có thể xê dịch, mong em cũng suy nghĩ linh hoạt để mình dễ tìm thấy nhau hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ