Anh sống tích cực, trân trọng khoảnh khắc bình yên

Đã một khoảng thời gian khá dài anh chưa tìm được người phù hợp để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Hôm nay, anh viết đôi dòng này với hy vọng có thể gặp được một người đồng hành, cùng nhau bước đi trong chặng đường sắp tới. Anh ngoài 30 tuổi và đang làm công việc văn phòng tại TP HCM. Quê anh ở Đắk Lắk, vùng đất yên bình, giản dị. Anh là người có tính cách hơi hướng nội, sống tích cực và luôn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Anh không phải người quá ồn ào hay thích náo nhiệt, nhưng lại trân trọng những khoảnh khắc bình yên và giản dị. Những lúc rảnh rỗi, anh thường tìm niềm vui từ những điều đơn giản như ngồi nhâm nhi một tách cà phê, nghe vài bản nhạc nhẹ nhàng hoặc dành thời gian cho bản thân để cân bằng lại cuộc sống. Với anh, hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà nằm ở những điều nhỏ bé, chân thành mỗi ngày.

Trong chuyện tình cảm, anh luôn đề cao sự thủy chung, chân thành và thấu hiểu. Anh tin rằng, trong cuộc sống, chỉ cần gặp đúng người thì dù mọi thứ có khó khăn đến đâu cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Về người ấy, anh mong muốn tìm được một người con gái có chút ngoại hình, biết quan tâm, sống tình cảm và có suy nghĩ chín chắn. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần thật lòng, biết lắng nghe và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, bền vững.

Nếu em cũng độc thân, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ chân thành, đừng ngại gửi cho anh một tin nhắn. Biết đâu chỉ một lời chào hôm nay sẽ mở ra một hành trình mới cho cả hai. Cảm ơn em vì đã dành thời gian đọc những dòng này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ