Anh sống đơn giản, luôn hướng mình về những điều thiện lành

Chào em, người con gái anh đang tìm kiếm. Anh là một người con miền Tây, đang là nhân viên văn phòng tại quận Tân Bình. Anh thuộc thế hệ đầu 9x, lứa tuổi đã đi qua đủ những thăng trầm để hiểu rằng, một tình yêu bền vững không chỉ xây bằng những cảm xúc nhất thời mà bằng sự thấu hiểu và gắn bó dài lâu. Anh là người sống đơn giản, luôn hướng mình về những điều thiện lành và tin vào nhân quả ở đời. Anh quan niệm rằng, trong tình cảm, sự chân thành và trách nhiệm mới là thứ giữ người ta ở lại bên nhau. Anh luôn biết ơn những gì cuộc sống mang lại và sẵn sàng nỗ lực để chăm sóc cho người mình thương yêu.

Anh thích xem bóng đá, nghe nhạc. Anh không hợp với sự náo nhiệt của bar nhưng lại rất thích những nơi bình yên và thấy ấm lòng khi nhìn mọi người xung quanh hạnh phúc. Anh sợ nhất là sự im lặng. Với anh, mâu thuẫn là chuyện khó có thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần chúng ta sẵn sàng ngồi xuống chia sẻ, anh sẽ luôn lắng nghe và cùng em hoàn thiện để cả hai hòa hợp hơn mỗi ngày. Anh không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống xa hoa ngay lập tức, nhưng anh hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình để gia đình mình có một cuộc sống đủ đầy và vững chắc nhất.

Anh muốn cùng em xây dựng một mái ấm, nơi em luôn rạng rỡ nụ cười, tràn đầy hạnh phúc. Anh mong sau này mỗi ngày đi làm về, mình có thể cùng nhau chuẩn bị bữa tối, kể nhau nghe những chuyện vui buồn, cùng chăm sóc nuôi dạy con cái bằng tình yêu thương. Anh rất thích câu: "Gặp nhau là duyên, đi cùng nhau là nỗ lực" và "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ". Hy vọng hạt mưa mang tên anh và em sẽ rơi cùng một chỗ để cùng nhau vun đắp một tương lai bình dị nhưng bền chặt. Nếu em thấy sự đồng điệu trong những lời chân thành này, hãy cho anh cơ hội được mời em một tách cà phê nhé. Cảm ơn em đã đọc bài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ