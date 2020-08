Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn.

Mến chào các bạn, đặc biệt là các bạn nữ đang trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình.

Đôi nét về bản thân: Ngoại hình cân đối, cao 1,72 m, nặng 68 kg, không hút thuốc lá, không cờ bạc, biết uống bia rượu (nhưng chỉ uống khi thật sự cần thiết); bề ngoài có vẻ ít nói, lạnh lùng nhưng bản chất là người ôn hòa, chân thành và ấm áp. Hiện làm quản lý công ty gia đình tại quận Tân Phú – TP HCM.

Quan điểm về tình yêu: Cốt lõi của tình yêu là hướng đến hạnh phúc và kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho nhau. Cốt lõi ấy được xây dựng chính từ tình yêu, lòng vị tha và niềm tin dành cho nhau. Yêu là biết buông bỏ; yêu là can đảm; yêu là nhường ánh hào quang cho người ấy và yêu đôi lúc giống như những hòn than đang âm ỉ cháy trên bếp than hồng.

Sở thích: Có chút khéo tay nên thường thích design, trang trí nhà cửa; thích đi du lịch biển; cà phê với bạn bè, yêu hội họa và thường nghe những bản tình ca lãng mạn.

Ước muốn qua bài viết là mong tìm được một nửa của đời mình, tuổi từ 22-32 tuổi; là một người con gái không quá đẹp, không quá giỏi và cũng không quá hậu đậu; chút hiện đại xen lẫn chút truyền thống, với mái tóc dài sẽ làm đắm say bao kẻ si tình như anh. Sẽ là rất vui khi em biết nấu ăn, anh sẽ là phụ bếp xuất sắc bên cạnh em.

Ai đó thường bảo rằng, vợ chồng là duyên số và anh luôn tin như thế. Mọi cơ duyên biết nhau đều là duyên, lướt qua bài viết của nhau là duyên phải không em? Vì thế, em đừng ngại gửi thư nhé. Anh đợi thư em.

