Anh sẽ điều tàu sân bay, tiêm kích F-35 tới Bắc Cực

Thủ tướng Anh thông báo nước này sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay Prince of Wales cùng F-35, trực thăng tới Bắc Cực để thể hiện sức mạnh quân sự.

"Anh sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay do chiến hạm HMS Prince of Wales dẫn đầu đến Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực trong năm nay để cùng Mỹ, Canada và các đồng minh NATO khác thể hiện mạnh mẽ cam kết của chúng tôi với an ninh châu Âu - Bắc Cực", Thủ tướng Keir Starmer nói tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hoạt động trên mang tên Chiến dịch Hỏa tước, dự kiến có các chiến hạm, tiêm kích F-35 và trực thăng cùng hàng nghìn binh sĩ từ ba quân chủng của nước này tham gia. Ngoài ra, tiêm kích của Mỹ sẽ cất cánh từ tàu sân bay Prince of Wales của Anh trong chiến dịch.

"Đây sẽ là màn phô trương sức mạnh nhằm răn đe Nga và bảo vệ hạ tầng trọng yếu dưới biển", theo Bộ Quốc phòng Anh. "Đợt triển khai sẽ bao gồm các hoạt động trong sứ mệnh Người canh gác Bắc Cực của NATO được khởi động trong tuần này nhằm tăng cường an ninh của liên minh trong khu vực".

Tàu sân bay HMS Prince of Wales. Ảnh: Hải quân Anh

Ngoài Anh, Pháp cũng tuyên bố sẽ triển khai nhóm tác chiến Charles de Gaulle, dẫn đầu bởi tàu sân bay cùng tên và duy nhất của nước này.

Prince of Wales là chiếc thứ hai của lớp Queen Elizabeth và là một trong hai tàu chiến lớn nhất lịch sử hải quân Anh. Tàu dài 284 m, có lượng giãn nước 65.000 tấn và mặt boong có diện tích 16.000 m2, gấp 2,5 lần diện tích sân vận động Wembley. Prince of Wales có khả năng chở tối đa 36 tiêm kích F-35B và 4 trực thăng cảnh báo sớm Crowsnest.

Tuy nhiên, tàu sân bay Prince of Wales từng nhiều lần gặp sự cố và không thể hoạt động được trong thời gian dài. Trong năm 2020, tàu Prince of Wales hai lần bị nước tràn vào trong thân, trong đó có một vụ liên quan đến sai sót thi công gây thiệt hại gần 4 triệu USD.

Tháng 8/2022, tàu Prince of Wales hỏng chân vịt một ngày sau khi rời cảng Portsmouth để tới Mỹ và phải mất gần một năm để khắc phục. Sự cố buộc hải quân Anh điều động tàu sân bay HMS Queen Elizabeth thế chỗ, dù hai tàu được thiết kế để luân phiên làm nhiệm vụ và bảo dưỡng.

Thủ tướng Starmer tuyên bố Anh sẽ phải sẵn sàng chiến đấu và các lãnh đạo phương Tây "không được chần chừ vì Nga muốn gây hấn". "Con đường phía trước thẳng tắp và rõ ràng, chúng ta phải xây dựng sức mạnh quân sự bởi đó là thước đo quyền lực của thời đại", ông nói. "Chúng ta phải có khả năng răn đe trước hoạt động gây hấn và sẵn sàng chiến đấu khi cần".

Đảo Greenland và khu vực Bắc Cực. Đồ họa: Britannica

Vùng Bắc Cực gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch với lý do đảm bảo an ninh. Ông nói rằng "nhiều tàu Nga và Trung Quốc" hoạt động gần Greenland. Tuy nhiên, ông Trump tháng trước cho biết đã đạt được thỏa thuận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc Mỹ sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tại hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược này.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đợt triển khai của chiến hạm Prince of Wales sẽ củng cố năng lực răn đe của NATO khi "mối đe dọa từ Nga trong khu vực gia tăng". Cơ quan này cho biết trong hai năm qua, số lượng tàu hải quân Nga "đe dọa vùng biển của Anh tăng 30%".

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)