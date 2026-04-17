Anh sẽ đến chứ?

Người ta hay nói nếu mình cố tình tìm kiếm điều gì thì cái đó sẽ không đến, liệu rằng anh vẫn đến chứ?

Em sinh năm 1991, là nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Sài Gòn, độc thân, chưa từng kết hôn và có con, ngoại hình dễ chịu. Mọi người gặp em, cảm thấy em khá gần gũi và tin cậy, em sống cũng không xu nịnh hay mất lòng ai cả. Em có suy nghĩ và lối sống tích cực, tư duy mở, yêu thiên nhiên, thích vận động, nghe nhạc, thỉnh thoảng thích đọc sách nữa. Em tự biết chăm sóc bản thân và làm bản thân vui vẻ, em đã tập làm mọi thứ một mình mà không cảm thấy khó chịu. Em nấu ăn không được tốt lắm, vì vậy cũng khá dễ nuôi và luôn biết ơn người nấu cho mình. Tuổi trẻ của em màu mè và có những người bạn tốt, hầu hết mọi người xung quanh của em đều lành tính, ai có năng lượng tiêu cực em sẽ tự động giãn ra và không giao lưu.

Em nghĩ mình may mắn khi được sinh trưởng trong một gia đình cơ bản, ba mẹ và các em em hiền hậu, yêu thương nhau. Nhà em làm nông lâu đời, tuổi thơ em cảm thấy mình không thiếu thốn gì và được cho ăn học đầy đủ, được tự quyết định mọi việc và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vì vậy em có chút cá tính, ngây ngô vừa phải, có chính kiến nhưng không cực đoan, thường xuyên soi chiếu bản thân mình, sống có đạo đức và lòng trắc ẩn.

Em từng nghĩ một mình cũng ổn, cho đến một lần đi du lịch một mình, đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, ngồi nhìn ngắm mây bay, tâm trí em hoàn toàn thả lỏng, em lần đầu tiên trong đời đã ước gì có anh ở bên cạnh, chia sẻ cùng em vẻ đẹp này, chia sẻ hạnh phúc khi mình được sống và khỏe mạnh, những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống thường ngày, cả những khi cuộc sống không như ý. Đúng rồi, dù em có độc lập cỡ nào, em cũng cần anh biết mấy.

Về anh, em không mong cầu một người hoàn hảo, bởi vì bản thân mỗi người đều có khiếm khuyết, đừng cố thay đổi đối phương, thay vì vậy chúng ta tự sửa mình và hoàn thiện hơn, từ từ từng chút một, vun đắp vào cây hạnh phúc. Em sẽ dành thật nhiều sự tôn trọng và rung rinh hoài luôn nếu anh là người đàn ông trưởng thành, lớn hơn em một chút, sống gọn gàng, sạch sẽ, giản dị, có tư duy và quan điểm hiện đại, dám ra quyết định, bảo vệ và chịu trách nhiệm về việc mình làm, sống biết trước sau, yêu thương gia đình, giữ lời hứa và tôn trọng pháp luật, bao gồm cả luật giao thông nữa nha anh (cười). Anh đừng hút thuốc và ăn thịt pet, rượu bia có giới hạn thôi ạ.

Em thích mọi thứ đơn giản và rõ ràng nên anh cũng chưa từng kết hôn và có con nhé, không trong mối quan hệ mập mờ nào, tình cảm cũ thì xử lý dứt điểm và cất gọn vào một góc nhỏ trong tim. Anh làm việc và định hướng sống lâu dài ở Sài Gòn luôn nhé, em không muốn yêu xa. Công việc hiện tại cho em những người đồng nghiệp tốt và mức lương vừa đủ chi trả cho cuộc sống và vài sở thích cá nhân, có tiết kiệm một xíu nên anh sau này không cần quá gồng gánh, không cần quá tham vọng vất vả trong sự nghiệp đâu, miễn cùng em đảm bảo cho gia đình nhỏ của mình là được. Mình dựa dẫm vào nhau nhé anh.

Mọi thứ khác em đều có thể linh hoạt, nhưng riêng đối với chuyện tình cảm và hạnh phúc của bản thân em sẽ không thỏa hiệp cho những điều tạm bợ, đại khái. Có thể nhiều người nghĩ rằng em cũng có tuổi rồi nên hạ tiêu chuẩn lại, bớt bớt, thoáng thoáng ra, nhưng không, nếu anh đến không làm chúng ta vui, tốt hơn, hạnh phúc hơn thì em xin phép không cần.

Em nghĩ sự thẳng thắn và bày tỏ mong muốn rõ ràng sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn ngay từ đầu, trong thư mong anh cũng chia sẻ như vậy nhé. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc đến đây, nếu anh thấy đồng cảm hãy viết thư cho em nhé. Trước mắt là vì cần nhau, đừng áp lực chuyện đến tuổi, kiếm dâu cho mẹ hay chuyện con cái làm tiền đề quen nhau nhé anh. Em đợi anh.

