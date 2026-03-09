Anh sẵn sàng cố gắng vì tổ ấm của mình

Anh sống nội tâm, không quá giỏi nói lời hoa mỹ nhưng anh trân trọng sự chân thành và lâu dài.

Anh 40 tuổi, từng kết hôn và có một con trai 9 tuổi. Cuộc hôn nhân trước khép lại cách đây 6 năm, khi anh rơi vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời là mất việc, mất phương hướng và mất cả gia đình nhỏ của mình. Sáu năm qua, anh sống và làm việc một mình. Anh không vội vàng bước vào mối quan hệ nào khác vì hiểu rằng khi trái tim chưa đủ bình yên thì không nên làm tổn thương thêm ai nữa. Khoảng thời gian đó giúp anh trưởng thành hơn, hiểu giá trị của sự ổn định, trách nhiệm và sự thấu cảm trong một mối quan hệ.



Anh là lập trình viên, tốt nghiệp kĩ sư công nghệ thông tin. Công việc của anh gắn với những dòng code logic và cấu trúc rõ ràng, nhưng cuộc sống thì không vận hành theo thuật toán. Anh sống nội tâm, không quá giỏi nói lời hoa mỹ nhưng anh trân trọng sự chân thành và lâu dài. Điều anh mong muốn không phải là một mối quan hệ chóng vánh. Anh tìm một người có thể bắt đầu từ tình bạn, nơi hai người có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày mà không thấy chán, có thể chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và dần dần xây dựng niềm tin. Anh tin tình yêu bền vững không chỉ là cảm xúc mà còn là sự đồng hành, bao dung và tôn trọng.



Anh không hoàn hảo nhưng anh đủ trưởng thành để biết mình cần gì và sẵn sàng cố gắng vì điều đó. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và đủ kiên nhẫn để hiểu một người đàn ông đã đi qua sóng gió, anh mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị. Nếu em muốn làm quen, hãy viết cho anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ