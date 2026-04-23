Anh Quân Idol ra mắt MV 'Việt Nam khúc kiêu hùng'

Anh Quân Idol thực hiện MV "Việt Nam khúc kiêu hùng" do Tú Dưa sáng tác nhằm tri ân thế hệ cha ông hy sinh vì hòa bình của dân tộc.

MV "Việt Nam khúc kiêu hùng", ra mắt ngày 22/4.

Ca sĩ cho biết muốn làm mới hình ảnh, vượt ra khỏi vùng an toàn sau nhiều năm gắn với những bản tình ca. Tuy nhiên, quá trình thực hiện sản phẩm không dễ dàng, khi Tú Dưa từ chối bản thu đầu tiên của Anh Quân vì chưa đạt yêu cầu. Ca sĩ mất nhiều ngày tập luyện, chỉnh sửa cách hát dưới sự hướng dẫn của đàn anh. Anh nói đây là thử thách lớn khi trải nghiệm sống chưa đủ dày để thể hiện trọn vẹn tinh thần ca khúc, chỉ có thể nỗ lực truyền tải bằng cảm xúc chân thành.

Tú Dưa viết nhạc phẩm hồi 2018, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup. Trong bầu không khí tự hào, những suy tư về quá khứ, hiện tại và tương lai dân tộc thôi thúc anh sáng tác. Sau nhiều năm không tìm ra được giọng ca phù hợp để thể hiện nhạc phẩm, anh gửi gắm bài hát cho Anh Quân Idol. "Nghe Anh Quân tâm sự có người cha vốn là một thương binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tôi tin ca sĩ sẽ lột tả được cảm xúc của bài hát", nhạc sĩ nói.

Bản phối do nhạc sĩ Thanh Bình đảm nhận, kết hợp chất liệu giao hưởng và rock nhưng tiết chế, không đi theo lối dàn dựng hoành tráng. Cách xử lý giúp ca khúc giữ được sự sâu lắng, đồng thời tạo cao trào cảm xúc phù hợp với giọng hát của Anh Quân.

Ca sĩ Tùng Dương nhận xét: "Tôi cảm nhận đây không phải ca khúc chính luận hào hùng mà là bản tình ca sâu lắng dành cho đất nước. Anh Quân Idol đã thể hiện được nét trữ tình, phù hợp nhạc phẩm. Nếu là tôi, có thể tôi sẽ hát một cách ồn ào hơn".

MV do đạo diễn Hải Nguyễn thực hiện, lấy bối cảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Diễn viên Bích Thủy đóng vai bà mẹ mất người thân trong chiến tranh, tìm lại hình bóng thân quen giữa không gian ký ức lịch sử. Đạo diễn không chọn các gương mặt nổi tiếng tham gia MV để gợi cảm giác chân thực. Thông qua đó, êkíp cũng muốn gửi lời tri ân tới những con người vô danh nhưng đã âm thầm hy sinh cho đất nước.

Ca sĩ Anh Quân Idol 38 tuổi, từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2012, anh gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol và vào top 7. Ca sĩ từng có thời gian sang Singapore để hát tại các câu lạc bộ kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Năm 2015, anh về Việt Nam hoạt động. Ca sĩ có các hit như Có anh ở đây rồi, Quá khứ. Ca khúc E là không thể, Đông Thiên Đức sáng tác, Anh Quân Idol thể hiện, đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành hiện tượng thời gian gần đây với hàng loạt bản cover.

Nhạc sĩ Tú Dưa 47 tuổi, hoạt động trong ban nhạc Quả Dưa Hấu từ năm 1998 đến năm 2000. Sau khi nhóm tan rã, sự nghiệp ca hát của anh khá trầm lặng. Năm 2010, nghệ sĩ vào TP HCM lập nghiệp, từ đó phát triển theo hướng vừa sáng tác vừa biểu diễn. Anh thành công với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất qua các ca khúc như Nắm lấy tay anh, Anh nhớ em (Tuấn Hưng), Giữ lại hạnh phúc (Thu Phương), Duyên mình lỡ (Hương Tràm). Gần đây, anh tái hợp hai thành viên còn lại trong Quả Dưa Hấu là Bằng Kiều, Tuấn Hưng, thực hiện một số MV, tổ chức concert nhóm.

