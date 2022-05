Anh ở đâu, thiên đường ở đó

Em 34 tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội được 16 năm, hiện cống hiến sức lao động cho một công ty xuất nhập khẩu.

Gửi anh thân yêu!

Em đọc chùa ở chuyên mục Hẹn hò mấy tháng rồi mà chưa dám viết bài. Nhưng gần đây, em thấy hình như tuổi của người viết ngày càng giảm, yêu cầu cho "đối tượng" cao hơn nên em vội viết ngay một bài, để tránh tình trạng càng để lâu càng dễ bị loại từ vòng "tắt máy, dắt xe".

Không biết công việc của anh thế nào chứ nghề của em ít stress lắm, mỗi năm chỉ stress hai lần, mỗi lần sáu tháng. Mỗi lần stress, em chỉ biết gửi nỗi buồn vào dạ dày nên ngày xưa hơi mũm mĩm. Nhưng anh yên tâm, giờ đỡ nhiều rồi. Sau thời gian dài tập gym, chỗ cần to may mắn vẫn to, chỗ cần nhỏ em đang cố gắng siết cho nhỏ. Anh cũng thích môn thể thao nào đó thì thật tuyệt. Vì em vô cùng mong muốn có một người (ngoài huấn luyện viên) động viên em tập luyện hàng ngày, không thì bệnh lười tập trở lại mất.

Em chưa biết anh cao bao nhiêu. Vì em chỉ cao khoảng 1,58 m, hơi thấp một chút nhưng nếu để ngước lên nhìn anh, em thấy thế là vừa đẹp, anh nhỉ?

Về tính tình, tử vi nói em "thanh ôn chi long", nghĩa là một con rồng ôn nhuận. Em thấy rất đúng, vì cả trong công việc và cuộc sống, tính cách em đều hiền lành, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà rất thích hài hước. Anh cũng thế thì thật tuyệt. Em sẽ "đổ" anh ngay từ ngày đầu tiên vì với em: yêu là có thể cùng cười với nhau về mọi vấn đề.

Em không ngại khi nói với anh rằng nếu thấy đã đến lúc và thích nhau đủ nhiều, em ủng hộ việc sống thử trước hôn nhân. Vì ở tuổi này, chúng ta đã trưởng thành, có năng lực chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Lúc thích nhau, mọi thứ đều màu hồng, chỉ có sống chung mới thấy hết tính tốt tính xấu, rồi dần sửa đổi để phù hợp nhau hơn. Nhưng dù sống chung, quan điểm của em vẫn là mỗi người cần có khoảng trời riêng với những sở thích và đam mê của mình. Quan trọng là chúng ta biết cân bằng cuộc sống chung và riêng đó.

Em văn vở vậy thôi, chứ cuộc sống thật là anh có thể đi cà phê, đá bóng, nhậu với bạn; em có thể đi ăn uống, shopping nhưng cả hai đều phải công khai, minh bạch, sẵn sàng bị kiểm tra bất chợt, số lần vừa phải và được người kia chấp nhận. Về nhà, hai ta cùng chia sẻ việc nhà, em nấu ngon nên nhận việc bếp núc, những việc còn lại chia đôi nhé anh.

Nếu anh cảm thấy quan điểm phù hợp, hãy gửi email cho em nhé. Cả em và trái tim em đều hoan nghênh anh.

