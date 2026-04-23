Anh ngữ Yola vinh danh 800 học viên xuất sắc

Hơn 800 học viên Yola Faces 4.2026 được vinh danh tại sự kiện tổ chức ngày 19/4.

Chương trình mang thông điệp "khai mở tò mò, dẫn lối thành công", có sự góp mặt của đội ngũ giáo viên và học sinh, người thân các em. Mở đầu sự kiện, hai đại diện Yola là bà Ngô Thùy Ngọc Tú và ông Phạm Anh Khoa chia sẻ, trung tâm đang chuyển dịch tư duy trong giáo dục, từ việc "đào tạo câu trả lời đúng" sang "nuôi dưỡng câu hỏi đúng".

Đại diện Yola trao bằng khen cho các học viên tại Yola Faces 04.2026. Ảnh: Yola

"Chúng tôi tin rằng một học viên giỏi không phải là người trả lời nhanh nhất, mà là người đặt ra nhiều câu hỏi nhất. Khi sự tò mò được nuôi dưỡng đúng cách, điểm số sẽ tự đến như một kết quả tất yếu", đại diện Yola nói.

Theo định hướng chương trình, cách tiếp cận này thúc đẩy động lực học theo hướng mở. Thay vì chỉ đặt mục tiêu điểm số, người học được khơi gợi nhu cầu hiểu mình và khám phá bản thân. Học viên theo đuổi mục tiêu thông điệp: không dừng lại bằng những tiêu chí tò mò, kết quả sẽ trở thành hệ quả. Vì vậy, câu hỏi "làm sao để đạt điểm cao" dần được thay bằng "mình thật sự muốn hiểu điều gì?".

Đại diện Yola phát biểu tại lễ vinh danh Yola Faces 04.2026. Ảnh: Yola

Chính cách làm này góp phần giúp học viên tại Yola Faces 4.2026 duy trì kết quả tích cực và bền vững trong suốt khóa. Sự kiện tôn vinh những gương mục tiêu biểu ghi nhận thành tích học tập ấn tượng như đạt điểm cao trong bài Final Test. Các em còn được nâng cao tinh thần học tập chủ động, ham khám phá và sáng tạo, thể hiện qua sự tham gia tích cực trong toàn tiến trình học và suốt hành trình chinh phục tiếng Anh.

Thay vì tối ưu cho bài thi, học viên có xu hướng tối ưu cho sự hiểu biết: đặt câu hỏi nhiều hơn, chủ động trao đổi với giáo viên, và mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức thông qua tiếng Anh ngoài lớp học.

Võ Hoàng Khả Minh (2008), học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM, đạt IELTS 8.5 chia sẻ không xem tiếng Anh là môn học, mà là công cụ mở rộng cách tiếp cận tri thức.

Theo Khả Minh, trong quá trình học tại Yola, việc được khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận và mở rộng chủ đề học tập ngoài giáo trình đã giúp em hình thành thói quen tự tìm hiểu và đào sâu vấn đề, thay vì chỉ dừng lại ở nội dung bài học.

"Em thích tìm hiểu cách mọi thứ vận hành. Tiếng Anh giúp em đọc thêm bài viết, xem video và tiếp cận các bài giảng quốc tế về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn khi tò mò về kháng kháng sinh, em có thể tìm hiểu cách các nhà khoa học trên thế giới đang giải quyết nó", Khả Minh chia sẻ.

Khả Minh (bên trái) phát biểu tại Lễ vinh danh Yola Faces 04.2026. Ảnh: Yola

Khách mời tại sự kiện, bà Nguyễn Bảo Trường Anh – CEO & Co-founder Med.Holdings mang đến một góc nhìn từ thực tế trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và y tế. Theo bà, trong một thế giới thay đổi nhanh, lợi thế không nằm ở việc ghi nhớ kiến thức cố định, mà ở khả năng liên tục đặt lại câu hỏi về cách một hệ thống vận hành và tự điều chỉnh cách hiểu.

"Để học tốt, các bạn không còn là đi đúng một lộ trình có sẵn, cần linh hoạt trong cách tiếp cận kiến thức, bắt đầu từ sự tò mò, thay vì câu trả lời", bà Trường Anh nói.

Kết thúc sự kiện vinh danh, đại diện Yola cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy, tập trung khuyến khích học viên đặt câu hỏi và phát triển niềm đam mê học tập.

