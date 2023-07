Anh muốn tìm cô gái trưởng thành, sâu sắc

Đã 36 Tết trôi qua, tất bật với việc phấn đấu trong cuộc sống, giờ anh gần có đủ những gì người đàn ông cần cho gia đình, trừ em.

Nói sơ về công việc và tính cách, anh hiện làm cho một công ty nước ngoài với vị trí quản lý. Do làm việc trong môi trường năng động thời gian dài, anh thích trải nghiệm cái mới như thời trang, công nghệ, xe cộ. Tuy nhiên, anh khá trầm tính, sáng tạo và tinh tế với sở thích đọc sách, nghe nhạc và đi du lịch, khám phá những nơi mới mẻ. Cũng do làm môi trường năng động tiếp xúc với nhiều bạn trẻ nên ngoại hình anh khá trẻ so với tuổi.



Sau nhiều năm phấn đấu, anh cũng có một mức lương để tự tin có thể lo tốt cho gia đình tương lai, hai căn hộ dùng để ở và cho thuê, một chiếc ôtô để cho những chuyến đi xa. Anh rất thích được lái xe chở người mình yêu đi du lịch khám phá những vùng đất mới, hoặc biết đâu đấy là một chuyến đi xuyên Việt ngay sau đám cưới.

Ở độ tuổi không còn quá trẻ cũng không quá lớn, anh hy vọng sớm gặp được em, cô gái có sự năng động, nồng nhiệt, tươi mới của tuổi trẻ nhưng cũng đủ trưởng thành, chín chắn, tinh tế và sâu sắc để có thể cùng anh tìm hiểu và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nếu em cũng ở TP HCM, đang đi làm và nhỏ hơn anh từ 5-10 tuổi, đang tìm một môi trường an yên, ổn định để cả hai cùng phấn đấu cho những nấc thang tiếp theo của cuộc sống thì hãy nhắn cho anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ