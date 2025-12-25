Anh muốn cùng em xây lại mái ấm, không ồn ào mà bền lâu

Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người biết chia sẻ, biết lắng nghe và sẵn sàng xây dựng hành trình mới.

Anh gần 50 tuổi, sống trầm tĩnh, chân thành và giản dị, ngoại hình bình thường, cao 1m65, nặng 58 kg, sức khỏe ổn, phong cách gọn gàng. Công việc: Nghề nghiệp tự do, thời gian linh hoạt.

Nơi ở hiện tại: Mỹ Đình, có thể chuyển sang ở Ecopark hoặc về quê nếu tương lai gia đình cần sự ổn định.

Anh đã ly hôn hơn ba năm, hai con trai học đại học và đang sống cùng mẹ, vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả bố mẹ.

Anh mong gặp người phụ nữ ít tuổi hơn (nhưng cha mẹ nhiều tuổi hơn càng tốt để dễ xưng hô); có gu sống tích cực; ưa nhìn, dịu dàng; sống thủy chung; biết quan tâm và đề cao nền tảng gia đình; trân trọng sự chân thành; thích văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và du lịch.

Anh có thể mang lại một bờ vai cho em dựa lúc mệt mỏi; một người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương; một mái ấm gia đình khi hai người đồng lòng.

Nếu em đang tìm người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc và chân thành để đồng hành, anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện trước tiên qua email một cách bình yên và chân thành.

Chờ email của em.

