Anh muốn có người cùng xem bóng đá không?

Chào anh - người cùng em trải qua những mùa đông giá lạnh, người mà sau này “được” em xem bóng đá cùng.

Mùa đông năm nay trôi qua rồi anh nhỉ. Em không thích thời tiết này vì sợ lạnh và sợ cảm giác phải một mình. Vậy mà, em đã trải qua kha khá mùa như thế rồi, giờ mà thêm nữa chắc không ổn lắm nên hy vọng năm mới có anh đồng hành.

Em 28 tuổi, ở huyện Bình Giang, Hải Dương, là cổ động viên của một đội bóng thuộc giải ngoại hạng Anh có biệt danh là "The blue" 10 năm rồi. Vì có chút am hiểu về bóng đá nên anh có thể an tâm xem cùng mà không sợ bị phiền bởi những câu hỏi như: "Sao anh này mặc áo vàng còn anh kia áo đỏ", hay "Sao anh kia cứ ở nguyên một chỗ" (thủ môn). Đặc biệt "Việt vị là gì?", em đã tìm hiểu rồi.

Khi em nói mình thích xem bóng đá, chắc hẳn anh đang nghĩ em là cô gái cá tính đúng không? Nhưng em lại rất hiền, chắc tại xem bóng đá theo cách hơi khác anh (cười). Em lạc quan, vui vẻ, luôn tin mọi thứ đều có thể gỡ gạc chỉ cần mình có niềm tin, cũng giống như bóng đá, nếu chưa hết những phút bù giờ cuối cùng, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Em là nhân viên văn phòng cho một công ty của Hàn Quốc ở gần nhà, học kinh tế nên rất thích các bạn nam tốt nghiệp đại học về ngành liên quan đến kỹ thuật hoặc cùng ngành với em, nhất là những bạn đeo kính (không hiểu sao em lại bị thu hút bởi những đặc điểm này). Mong anh không gia trưởng, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người và có công việc ổn định.

Sau này, mỗi cuối tuần, ngoài đi xem phim, chúng ta có thể đi xem bóng đá. Em thích được anh chở đi trên những con đường vào buổi tối mùa đông và ngủ gật sau lưng anh. Nhưng đó là chuyện của sau này anh nhỉ, còn bây giờ việc đầu tiên của chúng mình là phải làm quen đã. Nếu anh cảm thấy là một phần trong câu chuyện trên của em, hãy nhắn tin cho em nhé.

Chúc anh và các bạn đọc được bài viết này năm mới bình an và gặp nhiều may mắn.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc